شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

تواصل لكزس تطوير سيارتها الميني فان الفاخرة LM500h، التي تجمع بين الفخامة العملية وتجربة الركاب الراقية، رغم عدم طرحها في الأسواق الأمريكية.

الإصدار المحدث، الذي تم الكشف عنه في اليابان، يركز على تحسين راحة الركاب وسهولة الاستخدام اليومي بدلاً من تغييرات جذرية في التصميم.

تصميم خارجي ثابت وتركيز على المقصورة

لم يشهد الجيل الثاني من لكزس LM أي تغييرات بصرية كبيرة، إذ احتفظ بنفس التصميم الأنيق الذي ظهر لأول مرة عام 2023.

لكن التحديثات الجوهرية جاءت في المقصورة، حيث تم تحسين الهدوء والراحة عبر إضافة مواد عازلة للصوت والاهتزازات حول أقواس العجلات الخلفية والباب الخلفي، لتقليل الضوضاء ومنح الركاب تجربة أكثر هدوءًا.

راحة عملية للركاب في فئة Executive

في النسخة Executive ذات الأربعة مقاعد، أجرت لكزس تعديلاً عمليًا، إذ تم نقل مفتاح فتح الأبواب المنزلقة كهربائيًا من السقف إلى الكونسول الوسطي بين المقاعد الخلفية، ما يسهل على الركاب فتح الأبواب دون الحاجة لرفع أيديهم.

كما أضيف درج صغير للهواتف والأغراض الشخصية، بجانب إضاءة علوية لإضاءة الأرضية قرب الأبواب الخلفية لتسهيل الدخول والخروج ليلًا.

تستمر LM500h في الاعتماد على منظومة الدفع الهجين دون أي تعديلات، حيث تولد قوة إجمالية تبلغ 366 حصانًا (273 كيلوواط / 371 حصانًا) عبر محرك توربو سعة 2.4 لتر مقترن بمحركين كهربائيين.

وتنقل القوة إلى العجلات الأربع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، ما يضمن أداءً سلسًا ومتوازنًا.

رغم عدم إدخال تغييرات ميكانيكية أو خارجية كبيرة، تثبت لكزس من خلال هذه التحديثات أنها تركز على تعزيز تجربة الركاب في المقام الأول، مع توفير مقصورة أهدأ وأكثر عملية، لتظل LM500h خيارًا فاخرًا للعائلات ورجال الأعمال الباحثين عن أقصى درجات الراحة.