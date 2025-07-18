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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار تنيمة مستدامة يكشف عن السبب الحقيقي للتغيرات المناخية الغريبة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم ليست مجرد ظواهر طبيعية كما كان يُعتقد سابقًا، بل هي نتيجة مباشرة للتدخل البشري غير المستدام واستخدام الموارد الطبيعية بشكل مفرط، خاصة بعد الثورة الصناعية.

تجاهل تحذيرات العلماء يقود إلى الأزمة الحالية

وأشار أباظة، خلال لقاءه في برنامج "البعد الرابع" على قناة إكسترا نيوز،مع  الاعلامية رانيا هاشم إلى أن المجتمع الدولي تجاهل التحذيرات المبكرة التي أُطلقت قبل خمسين عامًا بشأن تأثير الأنشطة البشرية على المناخ، لافتًا إلى أن تقارير العلماء والخبراء أثبتت في وقت لاحق العلاقة الواضحة بين النشاط الإنساني وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد، وارتفاع منسوب سطح البحر.

الحروب والصراعات تزيد من حدة الأزمة المناخية

وأضاف أباظة أن أنماط التنمية والاستهلاك السائدة في العالم اليوم تفتقر إلى الاستدامة، مؤكدًا أن العودة لاستخدام الوقود الأحفوري بسبب الحروب والصراعات، سواء في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، يفاقم من الأزمة المناخية. كما لفت إلى أن تأثير الحروب على المناخ لا يُبرز بالشكل الكافي، رغم خطورته الكبيرة.

الطريق نحو "صفر انبعاثات" في 2050 يبدو صعبًا

وفيما يتعلق بالهدف العالمي للوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول عام 2050، أشار أباظة إلى أن هذا الهدف يبدو صعبًا في ظل الوضع الراهن، داعيًا إلى ضرورة تغيير جذري في النظام العالمي. وأضاف أن التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة وعدالة يتطلب تبني سياسات تكاملية تشمل التشريعات، والتعليم، والبحث العلمي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

التغيرات المناخية درجات الحرارة انبعاثات

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