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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المناخ قد يُجبر الفيفا على تغيير جدول كأس العالم.. تفاصيل

فيفا
فيفا
القسم الرياضي

واجهت كرة القدم حرًا شديدًا خلال بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخرًا في الولايات المتحدة، مُقدمةً لمحةً مُرهقةً عما قد يواجهه اللاعبون والمشجعون عندما تُشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم مع المكسيك وكندا الصيف المقبل.

ومع ارتفاع درجات الحرارة عالميًا، يُحذر العلماء من أن إقامة كأس العالم وغيرها من بطولات كرة القدم في صيف نصف الكرة الشمالي تُصبح أكثر خطورةً على اللاعبين والمُشاهدين على حدٍ سواء. ويقترح البعض أن يُضطر الفيفا إلى النظر في تعديل جدول مباريات كرة القدم للحد من خطر الإصابة بالأمراض المُرتبطة بالحرارة.

وقال البروفيسور بيرس فورستر، مدير مركز بريستلي لمستقبل المناخ في ليدز: "كلما تعمقنا في العقد، ازداد الخطر دون اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مثل اللعب في أشهر الشتاء أو خطوط العرض الأكثر برودة". 

وأضاف: "أشعر بقلق متزايد لأننا على بُعد موجة حر واحدة فقط من كارثة رياضية، وأود أن أرى الهيئات الإدارية تُركز على علوم المناخ والصحة".

وتُعدّ بطولة كرة القدم في شهري يونيو ويوليو تقليدًا يعود تاريخه إلى أول كأس عالم عام ١٩٣٠.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت درجة حرارة أشهر يونيو ويوليو وأغسطس عالميًا بمقدار ١.٠٥ درجة مئوية (١.٨٩ درجة فهرنهايت)، وفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي. في الوقت نفسه، ارتفعت درجات الحرارة في أوروبا خلال فصل الصيف بمقدار ١.٨١ درجة مئوية. وقد تسارع معدل الاحترار منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويقول علماء المناخ إن هذا عامل يجب مراعاته عند ممارسة الرياضات الخارجية عالية الكثافة مثل كرة القدم.

وتكيّف الفيفا مع الحر الشديد والعواصف الرعدية التي أثرت على بطولة الفيفا الموسعة حديثًا للأندية. أقيمت كأس العالم للأندية في 11 مدينة أمريكية من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

وتكيّف الفيفا مع الحر الشديد بتعديل بروتوكوله ليشمل فترات راحة إضافية أثناء اللعب، وزيادة كمية المياه على جانبي الملعب، وتبريد مقاعد الفرق بمراوح هوائية وتوفير المزيد من الظل.

وبسبب درجات الحرارة، قد يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تغيير جدول المباريات في كأس العالم.

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