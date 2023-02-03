10 كيلو في الشهر.. أفضل فواكه لخسارة الوزن

الفاكهة والخضروات مهمة للغاية في النظام الغذائي لإنقاص الوزن لأنها تساعد الجسم على محاربة الكوليسترول السيئ والأمراض ، من خلال تزويده بالعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن.

الفاكهة هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية كما أنها غنية بالألياف والماء ، مما يساعد الجسم على البقاء رطبًا وشبعًا.

يوصي خبراء التغذية باتباع نظام غذائي يتكون من نسبة أكبر من الفواكه العضوية والنيئة ، وكذلك الخضروات ، بدلاً من الحبوب الكاملة والدهون ، لهذا السبب بالذات وفقال India.com

يعتبر تناول الفاكهة نيئة أكثر تغذية لأن الماء يخفف من العناصر الغذائية. من ناحية أخرى ، تحافظ عصائر الفاكهة على ترطيب جسمك ويساعد الماء في إبقائك مشبعًا لفترة أطول. خلاصة القول هي أنه عندما يُحرم الجسم من بعض الأطعمة ، تساعد الفواكه من خلال تلبية متطلبات التغذية اليومية للحفاظ على التمثيل الغذائي في الجسم بمعدلات مثالية

الطماطم

هي فواكه وليست خضروات معالفواكه الحمراء غنية بالفلافانيدات ، والتي تمتلئ بها الطماطم. إنها سحرية عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في إنقاص الوزن لأنها تعكس مقاومة اللبتين.

الليبتين هو بروتين يمنع أجسامنا من فقدان الوزن وتحاربها الطماطم ، مما يجعل هذه الفاكهة اللذيذة الحليف المثالي لأولئك الذين يريدون التخلص من الكيلوجرامات بشكل أسرع. احذر: الطماطم المعلبة والكاتشب ليست طماطم حقيقية وهي محملة بالمواد الحافظة والسكريات ، والتي ستجعلك أكثر بدانة ، بدلاً من حرق دهون البطن.

2. الأفوكادو

من الأطعمة الفائقة لإنقاص الوزن ، ومليء بالدهون الصحية للقلب ومضادات الأكسدة. الأفوكادو مهم في نظام غذائي لفقدان الوزن ، لأن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من الدهون الصحية. تساعد الدهون الصحية في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي في الجسم عند مستوياته المثلى. علاوة على ذلك ، تعمل الدهون الصحية أيضًا على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم ، وهو أحد الهرمونات الأولى المرتبطة بفقدان الوزن لدى كل من الرجال والنساء. الأفوكادو غني أيضًا بالعناصر الغذائية والمعادن مثل فيتامين سي وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم وما إلى ذلك.

3. البرتقال

يعتبر البرتقال ثمارًا فعالة في إنقاص الوزن وهي أيضًا لذيذة ومغذية. فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والبوتاسيوم ، وكذلك الليمونويدات الحمضية المقاومة للسرطان. كما أنه غني للغاية بفيتامين C ، وهو ضروري لإصلاح ونمو الأنسجة المهمة في الجسم ، مثل الجلد والغضاريف والأوتار والأربطة والأوعية الدموية. تناول الفاكهة نيئة لتعظيم فوائدها

الفراولة

الفراولة أيضًا واحدة من أكثر الفواكه اللذيذة والمغذية. هذه الفاكهة ذات المظهر الجميل والرائعة غنية جدًا بمضادات الأكسدة وفيتامين ج وهي مسؤولة أيضًا عن رفع مستويات HDL أو الدهون الجيدة في الجسم. امزجها مع عصائر الفاكهة الخاصة بك ، أو أضف بعض الفراولة المجمدة إلى الزبادي أو عصيدة الشوفان في الصباح لجني أقصى قدر من الفوائد من هذه الفاكهة فائقة التقطيع للدهون.

6.الجوافة

تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وهي رائعة لمرضى السكر. فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، وبالتالي تزيد من فترة الشبع ، مما يمنعك من تناول وجبات خفيفة في كثير من الأحيان على الأطعمة غير الصحية. تساعد الجوافة أيضًا على الهضم والحفاظ على حركات الأمعاء. كما أنها غنية بفيتامين C والليكوبين ومضادات الأكسدة ، وكلها تساعد في الوقاية من السرطان والتهاب الجلد