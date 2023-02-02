أحسن هتدفع كتير.. كيفية ضبط الوقت والتاريخ لعداد الكهرباء مسبوق الدفع

أوضح جهاز مرفق الكهرباء عدة ارشادات فى التعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع من أهمها ضبط الوقت والتاريخ ، حيث أن عداد الكهرباء مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الاولى مع اول دقيقة كل شهر ، وهو بذلك يحقق عدالة الاستخدام لأنه فى نظام العداد القديم تتم المحاسبة بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى ، أما اذا لم يتم ضبط الوقت والتاريخ بدقة فيتدخل فى شريحة أعلى وبالتالى تشحن بمبالغ كبيرة لأنه يتم حسابك بسعر الشريحة الأعلى .

كيفية تعديل الوقت والتاريخ لعداد الكهرباء مسبوق الدفع

عداد الكهرباء مسبوق الدفع يعمل بنظام برمجى بالوقت والتاريخ محكم.لذلك يجب مع أول الشهر التأكد من أن الشريحة بالعداد عادت للشريحه الأولي ،وفي حالة لم تتغير الشريحة للأولي يكون التاريخ غير صحيح ويلزم تعديله ،وتعدبل التاريخ يكون بالشحن المرة القادمة بشركة الكهرباء واطلب منه تعديل التاريخ .

أهمية ضبط الوقت والتاريخ

عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل نهائياً الجمع والأجازات الرسمية وكذلك من الساعه 5 مساءاً وحتى ١٠ صباحاً .، وحتي لا يختلف التوقيت و يفصل العداد في وقت يصعب الشحن فيه.

والعداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عندما يقترب من نفاذ الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الأجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

1-يقضى عداد الكهرباء مسبوق الدفع على أخطاء فواتير الكهرباء.

2-يرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء

3-يساعد على ترشيد الاستهلاك لأنه يمكن المستهلك من رصيده ويُخفض استهلاكه.

4-الدفع مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد بالرصيد.

سهولة شحنه عبر خدمات الدفع الإلكترونى.

5-التحكم فى الاستهلاك وتقليل الحمل عبر متابعة استهلاكك بشكل دوري.

6-لا مجال لتدخل العنصر البشرى فى عملية المحاسبة على الاستهلاك.

أهم النصائح عند تركيب العداد مسبوق الدفع



1- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن كارت الشحن يعمل بشكل جيد.

2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

4- يجب عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

2- يوضع الكارت في عداد الكهرباء مسبوق الدفع قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

3- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

4- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

5- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.

6- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.

7- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

8- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.