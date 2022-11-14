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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ماذا تفعل إذا تأخرت شركة الكهرباء في تركيب العداد

صدى البلد

يشكو بعض المشتركين من تأخر تركيب عداد الكهرباء رغم تقديم الطلب من فترة طويلة ولا يعرفون كيفية تقديم شكواهم .

 

يستعرض صدى البلد لقرائه   بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب عداد الكهرباء، وهي كالآتي:

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- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدمت من خلالها لتركيب العداد.

- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:
- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو إستيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
- يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.
- إرفاق صورة من طلب تركيب العداد.
- صورة من أي إيصالات مسددة.

 يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حل وتتم مخاطبة الشاكي بنتيجة الحل.

 

القواعد التنفيذية لتركيب العداد الكودي بدل الممارسة 

تنص القواعد  على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني و المنشآت المخالفة و الموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية ، مع إلغاء نظام الممارسات و إستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي " بصورة مؤقتة " لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح وإستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ، ويتم بناء على ذلك إستبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الإستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن،

وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

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