طريق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2022

ازاى استعلم عن فاتورة الكهرباء

يبحث كثير من المواطنين مع بداية كل شهر عن طريقة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء تجنبا لانتظار المحصل ، ويقدم "صدى البلد" لقرائه خطوة بخطوة طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2022, ويمكن للمواطنين فى المناطق التابعة لشركات توزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط الشركة التابع لها وهم 9 شركات



التسجيل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن التسجيل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال ذلك الرابط وإدخال البيانات المطلوبة عبر هذا الرابط http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx



أو الدخول على الرابط الخاص بكل شركة من شركات التوزيع التسعة وهي:-

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.sdedc.net/ar/Fatora

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء https://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.ndedco.gov.eg/Fatora.aspx

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء https://www.bedc.gov.eg/

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.ncedc.gov.eg/Req_Search.aspx

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء http://ueedc.com/ueed/



الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

1- قم باختيار المحافظة التى تسكن فيها، مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سوهاج أو أى محافظة أخرى.

2- قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.

3- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

4- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما بالسهم يمين "فاتورة سابقة" والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيحا وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

6- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من جديد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الالكترونية

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة بتحديث وميكنة كل خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر؛ لمساعدة المواطنين في الوصول للخدمة بأسهل طريقة وأسرع وقت، وأبرزها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد للشهر الحالي.

تأتي تلك الخدمة ضمن خدمات أخرى أطلقتها وزارة الكهرباء عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، والتى تضم عددًا كبيرًا من الخدمات الأخرى، ما يساعد المشترك ويوفر الوقت والجهد على المواطن دون الحاجة للذهاب للشركة والتخفيف عنهم.

يُذكر أن المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء تم إطلاقها خلال عام 2020، أثناء جائحة كورونا، وهو ما يمكّن المواطن من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، بدلًا من الذهاب للشركة .

الاستعلاك عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت

يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

ثم يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

ثم يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها “الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقم- رقم العداد المكون من 10 أرقام”.

ويقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.

يذكر أن عدد مشتركي الكهرباء في مصر بلغ 38 مليون مشترك، وهناك نسبة كبيرة تحصل على الدعم.