6 طرق لترشيد الاستهلاك وخفض فاتورة الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،بعض النصائح التى تساعد أصحاب المكاتب والشركات الخاصة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض فاتورة الكهرباء وهى كالاتي:

1-أغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف (سواء بارد أو ساخن).



2- إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.



3- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.



4- اطفئ إضاءة الغرف عند الخروج.



5- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.



6- عند مغادرة المكتب قم بفصل الاجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ.)

ويمكن الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2022 بعدة طرق

أولا ..من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط

https://eservices.eehc.gov.eg/

ثانيا -موقع وزارة الكهرباء

يمكن فتح الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء للاستعلام عن آخر فواتير الكهرباء 2021 الذي يتضمن كل شركات توزيع الكهرباء التابعة لها المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

تظهر الصفحة الرئيسية على الموقع، وبها شركات توزيع الكهرباء، وهي: شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وشركـة القناة لتوزيـع الكهـرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، و شركة مصر العليا ، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

في الخطوة التالية يجب على المستخدم اختيار الشركة التي يتبعها من بين تلك الشركات.

ثم يتم إدخال كل البيانات المطلوبة ليتمكن من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء .



