بـ 129جنيهًا.. انقل عداد الكهرباء بإسمك

يتساءل بعض المواطنين عن طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء خاصة لمن يشترون وحدة سكنية بعداد الكهرباء ويريدون أن ينقلوا ملكية العداد اليهم.

ووفق الصفحة الرسمية لـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يمكن للراغبين في تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء من خلال عدة خطوات.

ويستعرض صدى البلد لقرائه خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء وهى ..

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

إذا أراد المشترك نقل ملكية عداد الكهرباء يجب تقديم عدة مستندات وهى

1-صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

3-يمكن تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه، حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4-إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء



يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الإجراءات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحام أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1-يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2-تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة وهى 129 جنيه .

3- يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4-يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.

كما يتساءل البعض عن إمكانية نقل عداد الكهرباء من وحدة إلى أخرى وفى هذه المسألة أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى ، حيث إنه يكون مختصا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها فقط .