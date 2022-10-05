اختفاء فواتير الكهرباء الورقية.. 6 طرق للدفع إلكترونيًا

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاعتماد على تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني، لينتهى بذلك عصر فواتير الكهرباء الورقية ويبدأ عصر الفواتير الالكترونية ، تنفيذًا لسياسة خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء ، وهو مايضمن التحصيل في المواعيد المحددة .

ويتم الدفع إلكترونيًّا من خلال عدة وسائل مثل المحافظ البنكية وأماكن التحصيل الإلكتروني ومن خلال خاصية NFC لشحن عدادات الكهرباء

طرق الدفع الإلكتروني

1- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر الرابط.

2- منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي "مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد ممكن، ضامن، البنك الزراعي" وعددها يصل إلى 60 ألف منفذ.

3- منافذ فوري وعددها أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فو محفظة.

4- المحفظة البنكية وعددهم 12 وأبرزهم: "بنك مصر، بنك بلوم، بنك الإسكندرية، بنك كريدي أجريكول، بنك CIB، بنك الإسكان والتعمير، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك أبو ظبي الإماراتي".

5- التطبيقات الذكية المتاحة على متجر جوجل، والمتوفرة لعملاء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

6- محافظ شركات المحمول وذلك من خلال التطبيق الخاص بكل شركة على متجر جوجل بلاي.

شركة جنوب القاهرة تبدأ التحصيل الالكترونى

وقد بدأت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، الإعلان عن أولى خطواتها للتحول الرقمي وإلغاء فواتير الكهرباء الورقية واستبدالها بوحدات الدفع المميكن إلكترونيا.



و تم البدء في تنفيذ المشروع التجريبي بنطاق الإدارة العامة لأحياء ٦ أكتوبر فرع حدائق أكتوبر بداية من شهر أكتوبر الجاري.

و تقوم فكرة المشروع على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل بالاعتماد على وحدات "الهاند هيلد" المحمولة في عملية تحصيل فواتير الكهرباء،من خلال طرق دفع متعددة وفقًا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتي تتمثل في إمكانية التحصيل النقدي وكذلك عن طريق الفيزا، وامكانية التحصيل عن طريق الشيكات



وتتيح ماكينات الدفع الإلكتروني الجديدة التعامل مع كافة الأنظمة داخل جنوب القاهرة من خلال أبلكيشن موحد تم الإشراف عليه مع شركة فوري، بحيث يتم تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال و تحصيل فواتير عملاء العدادات الذكية مع إمكانية شحن العدادات مسبقة الدفع لصغار المشتركين وكبار المشتركين" .

كما سيتم التوسع تدريجيًا بداء من الشهر المقبل، ليتم تعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية تم إعدادها من خلال الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع المسئولة عن المشروع.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقعت فى يناير الماضى من خلال الشركة القابضة و شركات التوزيع التابعة لها بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية لاتاحة أحدث وسائل الدفع الالكترونى وتوريد أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام الاندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة لتنفيذ عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات وكذلك بيد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل إلكترونى ، ويبلغ عدد هذه الماكينات 7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل والبداية بتوريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022 ومن ثم توريد باقى المعدات والاجهزة خلال النصف الثانى من العام حيث يوفر المشروع المزايا الآتية:

أولاً: تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.

ثانياً: تيسيير التعامل بين شركات الكهرباء والمواطنين مما يكون له الآثر فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء،

وسيتم من خلال هذا النظام ايضاً تطبيق مفهوم الشمول المالى الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية (البنوك، مكاتب البريد، الشركات المتخصصة وغيرها ، بالإضافة إلى تحقيق اتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع) مما يعود على الدولة بزيادة النمو وضمان التحصيل في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

