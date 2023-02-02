إلزام خلال أسبوعين.. خطوات التأمين على العاملين بالقطاع الخاص

يسعي الكثير من العاملين في القطاع الخاص إلى معرفة خطوات وإجراءات الحصول على الحماية التأمينية خاصة أن القانون 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية تلزم صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

التأمين على عامل بالقطاع الخاص

وتعد الاستمارة ذات أهمية تفيد في حصول العامل علي الحماية التأمينية كما أنها تؤثر في ربط المنشآة وحساباتها علي قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بهيئة التأمينات الإجتماعية.

خطوات التأمين على عامل بالقطاع الخاص

هناك مجموعة من الخطوات التى يلزم على صاحب العمل القيام بها من أجل التأمين على عامل بالقطاع الخاص والتي تتضمن قيام صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 (س1) من أصل وصورتين يدوياً (مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة ) أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلي مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه.

المستندات المطلوبة للتأمين على عامل بالقطاع الخاص

يلزم على صاحب صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه إحضار مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التأمين على عامل بالقطاع الخاص والتي تتضمن مايلي :-

- يلزم إحضار صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن.

- كما يجب على صاحب العمل أن يحضر صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل ( مهندس – طبيب – محام – محاسب )

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للعامل الملتحق بالعمل.

- كنا يلزم من أجل التأمين على عامل بالقطاع الخاص

إحضار قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

- كما يلزم تقديم إقرار إستلام العمل إن وجد.

- ومن بين المستندات المطلوبه للتأمين على عامل بالقطاع الخاص صحيفة البيانات الأساسية في حالة وجود مدد سابقة.

- كما يلزم تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر.

- ومن بين الأوراق المطلوبة للتأمين على عامل بالقطاع الخاص، تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- كما يجب إحضار إستمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

-ومن بين المستندات المطلوبه أيضا تقديم استمارة س1 والأوراق السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لإتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.

خدمات تتيحها التأمينات الاجتماعية

وتقدم هيئة التأمينات الإجتماعية مجموعة من الخدمات الأخري التي يمكن أن يحصل عليها والتي تتضمن مايلي:-

- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

- القيام بتسجيل رقم تأميني

- القيام بإخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.