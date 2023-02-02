ياسمين نيازي عن "قليل الحيلة": وش السعد عليا وهعمل حاجة أجمل منها

حلت النجمة والمطربة ياسمين نيازي، ضيفة على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "كلام الناس" والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وعلقت ياسمين، على أغنية "قليل الحيلة"، قائله: "أغنية قليل الحيلة وش السعد عليا، ولغاية دلوقتي بحارب نفسي علشان أعمل حاجة أجمل منها، بحاول أعمل أغاني جديدة بتوزيعات أجدد".

وأضافت النجمة والمطربة ياسمين نيازي،: "الناس لغاية دلوقتي بتحب أغنية قليل الحيلة وبتطلبها، ولعنة الأغنية الناجحة لعنة حلوة".



وتحدثت، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "أنا ست بس ظروف حياتي خلتني راجل من وأنا صغيرة"، موضحة: " يوم ما ألبس الدبلة مش عايزة أقلعها تاني".

وتابعت النجمة والمطربة ياسمين نيازي،: "يوم ما هييجي حد يقولي اعملي كذا ومتعمليش كذا يبقى صح".