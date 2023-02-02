اقتحام الأقصى وقصف قطاع غزة .. الاحتلال يواصل اعتدائه على الفلسطينيين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الأحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اليوم الخميس، عدوانهم على شعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب عدد من المواطنين بينهم صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس وغرب جنين، وأقدم الاحتلال على اعتقال 31 مواطنا، وهدم منزلين ومسكنا، إضافة إلى تجريف منشآت تجارية وزراعية، وقصف قطاع غزة، وأصدر قرارا بالاستيلاء على مئات الدونمات شمال شرق القدس، فيما وقع وزير المالية في حكومة الاحتلال على اقتطاع 100 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، بينما اقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى، وكنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتدوا على طفل برش وجهه بغاز الفلفل.

وأصيب مصور وكالة "وفا" في نابلس أيمن النوباني، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات شهدتها قرية دوما جنوب نابلس، عقب إقدام الاحتلال على هدم منزلين في القرية.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مقهى يعود للمواطن حمودي أبو ساطي وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان بعد احتجازهم. ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا، واقتحمت قرية الطيبة، بالمحافظة.

وأصيب الطفل فيصل سليمان المختار (14 عاما) بحروق في وجهه، بعد أن أقدم مستوطن على وقف مركبة كان يستقلها الطفل برفقة ذويه، ورش غاز الفلفل داخلها، على الشارع الرئيس في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: مجد نزار نعسان، محمد خالد نعسان، وعمر راقي أبو عليا، وباسل راقي أبو عليا، والشقيقين أحمد ومحمد بشار أبو عليا، ووسيم حميد نعسان، وباسل منير أبو عليا، ومحمد سمير أبو عليا، وفادي شحادة أبو عليا، وعثمان أحمد نعسان، ومحمد مصطفى أبو عليا، وأديب حمدالله نعسان، ومحمد أحمد أبو عليا، ومحمد عاطف أبو عليا، من قرية المغير، شمال شرق رام الله.

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة أشقاء من مدينة البيرة، وهم: صديق، ومحمد، وموسى العوري، فيما دنس جنود الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في المدينة.

ومن قرية كفر مالك، شرق رام الله، اعتقل الاحتلال الشابين، ليث عاهد حمايل، وناجي رياض المالكي.

وشهد مخيم نور شمس، شرق طولكرم اعتقال الشبان: محمد شادي قاسم، ونايف صالح أبو الرب، وسيف خالد شحادة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين شادي بشكار، ونور خويرة، من منطقة المساكن الشعبية، والشاب يزن عوادة من حي النور.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء محمد القواسمي.

واعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، الشاب أمير قرعاوي من مخيم جنين، أثناء تواجده على أطراف مدينة جنين.

كما اعتقل جنود الاحتلال، الشاب إيهاب نبيل أبو صويص محاجنة، واستولوا على مركبته، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، في أعقاب اقتحام قرية رمانة، غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب قيس كمال سوالمة، من مخيم الفارعة جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز عسكري أقامته عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة أريحا، التي تشهد حصارا لليوم السادس على التوالي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد طقاطقة من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، أثناء مروره على حاجز عسكري طيار نصبته عند المدخل الغربي للبلدة.

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

كما اقتحم مستوطن، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في قرية دوما، جنوب نابلس، بحجة البناء في المنطقة "ج"، أحدهما يعود للمواطن محمد علي، وهو من عناتا في القدس، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا مربعا، والآخر يملكه المواطن مصطفى خالد مليحات، وهو من قرية جبع في جنين، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع، ويأوي 15 فردا.

كما هدمت سلطات الاحتلال، منشأة سكنية، وحظيرة أغنام، واستولت على مقطورة، وألواح طاقة شمسية، ومحرك كهربائي قرب مقام النبي موسى، جنوب مدينة أريحا، تعود ملكيتها للمواطن عودة علي رشايدة.

وجرفت آليات الاحتلال 15 بسطة تجارية سياحية، قرب وادي القلط، تعود لشبان من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

من جانب ثانٍ، أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بالاستيلاء على أكثر من 500 دونم بين بلدتي حزما وجبع شمال شرق القدس، تحت ذريعة توسيع الشارع الرئيسي.

وفي انتهاك آخر، وقع وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، على اقتطاع 100 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، وليس 50 مليونا كما كان متبعا.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، بثلاثة صواريخ موقعاً وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار مادية في بعض منازل وممتلكات المواطنين المحاذية له.

كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقعاً في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى خسائر مادية في المكان المستهدف، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعا شمال بلدة بيت لاهيا، وأراض زراعية شمال ووسط القطاع.