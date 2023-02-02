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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس النواب: وزارة التعليم تسعى إلى التطوير لكنها أغفلت أحوال المدرسين

الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن منظومة الدروس الخصوصية تحتاج لاعادة نظر حقيقي للقضاء عليها، مشيرا إلى أن هناك جهود من وزارة التربية والتعليم في هذا الملف.

 

وقالت مها عبد الناصر، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”،  أن وزارة التربية والتعليم تحاول تطوير العملية التعليمية ولكنها أغفلت النظر لأحوال المدرسين.

 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن العملية التعليمة لن تستيقيم الا بعد تعديل الأحوال المادية للمدرسين

 

البديل الأمثل للدروس الخصوصية.

وأشارت مها عبد الناصر إلى أن منصة وقناة مدرستنا يجب على أولياء المرو متابعتها والاهتمام بها، لأنها البديل الأمثل للدروس الخصوصية.
 

وزارة التربية والتعليم الدروس الخصوصية العملية التعليمية خالد ميري مجلس النواب

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