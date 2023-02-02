اللقطات الأولى لحادث تصادم سيارتين وإصابة عضو مجلس نواب في مدينة نصر

تعرض مساء اليوم، سيد نصر عضو مجلس النواب بدائرة حدائق القبة، إلي حادث سير بطريق الأوتوستراد بطريق مدينة نصر، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الحادث وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان نشر النائب سيد نصر عضو مجلس النواب بدائرة حدائق القبة،عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك،"النجاة من حادث برحمة من الله، الحمد لله لي ولمن كان معي".

عضو مجلس النواب

بداية الحادث، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الأوتوستراد، على الفور انتقل رجال المباحث،وتبين إصابة النائب سيد نصر عضو مجلس النواب وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.