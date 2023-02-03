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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تتألق بفستان أسود مكشوف.. أحدث إطلالات مريم أمين

مريم امين
مريم امين

 


خطفت الإعلامية والفنانة مريم أمين، انظار متابعيها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت مريم أمين، بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستان مكشوف اسود اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت على المكياج الجذاب، نالت إعجاب متابعيها. 

 


يذكر أن الإعلامية مريم أمين، شاركت لأول مرة كممثلة ضمن أحداث مسلسل"ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

 قدمت مريم أمين برامج متنوعة فى التليفزيون المصرى لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر". 

عملت مريم أمين فى تليفزيون دبى عام 2004 برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب. 

وشاركت فى تقديم برنامج "زى النجوم"، الذى حقق انتشارا واسعا بالمنطقة العربية.

كما قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، وقدمت وأعدت أيضا لبرنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم.

 

 

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إطلالة جذابة ملوك الجدعنة فستان اسود الكاتب مريم أمين

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