تماشيا مع المرحلة المقبلة..

أعلن المهندس سامى عرفة أبووردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن إنشاء مبنى جديد لهندسة كهرباء الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، تماشيا مع للمرحلة المقبلة والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها المدينة بدعم كامل من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



الطلبات المقدمة

وأكد وردة، أثناء تفقد إدارة هندسة كهرباء الشيخ زويد، وذلك بحضور صالح أبوهولى سكرتير عام مجلس مدينة الشيخ زويد والمهندس خليل حماد مدير إدارة كهرباء الشيخ زويد، عن دراسة الطلبات المقدمة من مجلس مدينة الشيخ زويد في قطاع الكهرباء،و التي استعرضها سكرتير عام المركز والمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية هذه المطالب طبقا لتوجيهات وزير الكهرباء.



من جانبه.. وجه سكرتير عام المركز والمدينة الشكر للمهندس سامى عرفة أبو وردة على هذه الزيارة الكريمة والدفعة المعنوية للعاملين بهندسة الكهرباء، واستعداده لتلبية طلبات المجلس في قطاع الكهرباء.



