تسبب في نفوق 200 مليون دجاجة.. وباء جديد ينتشر بسرعة ويهدد العالم

يقترب من البشر

وباء جديد ينتشر بسرعة حول العالم، كان هذا وصف وزارة الصحة البريطانية لانتشار إنفلونزا الطيور الذي أصبح أكبر انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق، خاصة مع تطور الفيروس وانتقاله إلى الثدييات وليس الدجاج فقط.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وصل انتشار إنفلونزا الطيور إلى الثعالب في المملكة المتحدة، وبشكل عام نفوق حوالي 208 ملايين طائر حول العالم، مع تسجيل ما لا يقل عن 200 حالة مسجلة في الثدييات.

لكن حذر رؤساء الصحة العامة من أن الطفرة في الثدييات قد تشهد تطور وانتقال إلى البشر، إذ يدرس الخبراء في جميع أنحاء العالم مخاطر انتشارها إلى أنواع أخرى.

تم العثور على الفيروس في جميع أنحاء العالم في مجموعة من الثدييات، بما في ذلك الدببة في أمريكا والمنك في إسبانيا ، وكذلك في الدلافين، وفي المملكة المتحدة ، قامت وكالة صحة الحيوان والنبات (APHA) باختبار 66 من الثدييات، بما في ذلك الفقمة، ووجدت أن تسعة ثعالب وثعالب كانت إيجابية بالنسبة لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى (HPAI) H5N1.

ما هي انفلونزا الطيور ولماذا هي قاتلة

إنفلونزا الطيور مرض معد يصيب الدواجن والطيور البرية منذ قرن، وعادة ما تنتشر في الخريف، ويقول بول ديجارد، أستاذ علم الفيروسات في معهد روزلين بجامعة إدنبرة: "نشأت بين البط في أوروبا وآسيا، وانتشرت إلى طيور أخرى".

وتم رصد فيروس H5N1، وهو السلالة الأكثر انتشارًا الآن ، لأول مرة في الصين في عام 1996.

يمكن أن ينتشر عبر فضلات الطيور ولعابها ، أو من خلال الأعلاف والمياه الملوثة، وكانت قد سجلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ما يقرب من 42 مليون حالة في الطيور الداجنة والبرية منذ بدء تفشي المرض في أكتوبر 2021.

ونفق المرض ما يقرب من 15 مليون من الطيور، بما في ذلك الدواجن ، وتم إعدام أكثر من 193 مليون طائر آخر.

كيف وصلت إنفلونزا الطيور للأسماك ؟

والغريب هذه المرة،وصول العدوى إلى الحيوانات البرية والأسماك، وقتل الطيور البرية مع تضرر الطيور البحرية، ويقول البروفيسور منير إقبال ، رئيس مجموعة فيروس أنفلونزا الطيور (AIV) في معهد بيربرايت: "لقد أصاب الفيروس الحالي 80 نوعًا مختلفًا من الطيور".

العلماء غير متأكدين من سبب كون هذا التفشي أسوأ بكثير من غيره، قد يكون الفيروس تحور لتمكينه من الانتشار بسهولة أكبر من طائر إلى آخر، أو البقاء لفترة أطول في البيئة.

كيف تنتقل انفلونزا الطيور إلى الثدييات؟

أحصت WOAH 119 حالة تفشي للفيروس بين الثدييات، على الرغم من أنها تقول إن هذا بلا شك أقل من الواقع.

تشمل الأنواع المتأثرة الدلافين والفقمات والثعالب وثعالب الماء في المملكة المتحدة والدببة الرمادية في الولايات المتحدة والمنك في إسبانيا.

أما ثعالب الماء من بين الثدييات التي أصيبت بإنفلونزا الطيور، فيُعتقد أن الثدييات المصابة كانت تتغذى على الطيور البرية الميتة أو المريضة المصابة بالفيروس، لكن لا يوجد دليل حتى الآن على انتشار الفيروس بين الثدييات، وقد يكون الفيروس قد تحور أيضًا ليصيب الثدييات بسهولة أكبر.

هل انفلونزا الطيور خطر على البشر؟

تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) إن 870 شخصًا أصيبوا بإنفلونزا الطيور على مدار العشرين عامًا الماضية ، وتوفي 457 شخصًا.

حدثت هذه الحالات عندما كان البشر على اتصال وثيق مع الطيور المصابة، تقول منظمة الصحة العالمية إن الانتشار الإضافي لفيروس H5N1 يجب مراقبته لمعرفة ما إذا كان يتحول إلى شكل يمكن أن ينتشر بين البشر.