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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب حقوق القاهرة.. قدم تظلم على النتيجة من خلال هذا الرابط

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

اعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتح باب التظلمات للفرقة الأولي والثانية علي نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة 10 أيام.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة، انه يتم تقديم طلب الالتماس علي نتيجة الفصل الدراسي الأول  والثانية بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية :

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق 
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

2. الضغط على (شئون الطلاب).

3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - إعادة رصد (بكالوريوس)).

4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

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5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.

6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.

7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة 

لطلاب الفرقة الاولى عربي فقط 
https://forms.gle/G1wkSxJsZmWhFzXk9
لطلاب الفرقة الثانية عربي فقط 
https://forms.gle/M33FgWF5tC6FbN3SA

8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة اسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.

جامعة القاهرة 

أعلنت كلية الطب البيطري ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المستوى الأول والثاني وذلك بنسبة نجاح  تتراوح بين 97% إلى 99%، كما أعلنت كلية العلوم النتائج منذ وقت مبكر وكانت من أوائل الكليات التي أعلنت النتيجة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.

وفي وقت سابق تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات الزراعة، والهندسة، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعي، كما تعلن في الأيام القليلة القادمة نتائج باقي الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة اختتمت الأسبوع الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

 

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