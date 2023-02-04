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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتخطي المحنة.. وفاء صادق تكشف تفاصيل "عائلة اتعملها بلوك".. فيديو

وفاء صادق
وفاء صادق

كشفت الفنانة وفاء صادق، أنها تعرضت لأزمة صحية أثرت على حالتها، قبل أن يعرض الفنان محمد صبحي عليها العمل في المسرحية الجديدة «عائلة اتعملها بلوك» التي كان يجهز لعرضها على المسرح.

وأضافت وفاء صادق خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد مرور شهرين من حديثها مع محمد صبحي، تواصل معها هاتفيا مرة أخرى وطلب منها الحضور والمشاركة ضمن فريق عمل مسرحية «عائلة اتعملها بلوك»، وكانت هذه الجملة بمثابة مساعدة لها على تخطي المحنة التي تمر بها صحيا، حيث ساعدتها على الشفاء بنسبة 50%.

وأوضحت وفاء صادق، أنه لا أحد يختلف على مسرح محمد صحبي، كما أنها تدرك طريقة التفكير التي يقوم بها، حيث يسبح عكس التيار، مؤكدة أن الفنان محمد صبحي حريص ومهموم بتقديم شيء معين على المسرح.

وأشارت إلى أنه ، لا أحد يستطيع أن ينكر جماهيرية محمد صحبي، ولا أحد يستطيع تقديم أعماله مسرحيا، لأنه مهوم بفكر وقضية معينة.

وأردفت وفاء صادق، أن العمل مع صحبي به سعادة وتعاون بين أعضاء الفريق بالكامل، كما أن هناك تفاصيل خلقت بين المشتركين في العمل، والفن في النهاية متعة وتقديم بزوايا ورؤى مختلفة.  

وفاء صادق عائلة اتعملها بلوك المسرح محمد صبحي شيرين سليمان سبوت لايت

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