وائل الفشني: أنا من المعجبين بـ ويجز ولا أحب المهرجانات

كشف المطرب وائل الفشني، أنه من أشد المعجبين بـ مطرب الراب "ويجز"، حيث شق طريق النجاح في عالم الراب، وخلق كريرا مختلفا والتف حوله آلاف الشباب.

وقال وائل الفشنى، خلال لقائه مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة "صدى البلد"،تقديم شيرين سليمان، أن أغنية البخت لـ ويجز من أفضل الأغاني التي يحب سماعها أو التي يفهمها.

المهن الموسيقية

وأشاد بقرار مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بإنشاء شعبة لمغني المهرجانات، وأنه لا يحب هذه المهرجانات.

وأكد وائل الفشنى أن الراب بالطريقة المصرية نجح بصورة كبيرة في المجتمع.