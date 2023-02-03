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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وائل الفشني: أنا من المعجبين بـ ويجز ولا أحب المهرجانات

صدى البلد

كشف المطرب وائل الفشني، أنه من أشد المعجبين بـ مطرب الراب "ويجز"، حيث شق طريق النجاح في عالم الراب، وخلق كريرا مختلفا والتف حوله آلاف الشباب.

وقال وائل الفشنى، خلال لقائه مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة "صدى البلد"،تقديم شيرين سليمان، أن أغنية البخت لـ ويجز من أفضل الأغاني التي يحب سماعها أو التي يفهمها.

المهن الموسيقية

وأشاد  بقرار مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بإنشاء شعبة لمغني المهرجانات، وأنه لا يحب هذه المهرجانات.

وأكد وائل الفشنى أن الراب بالطريقة المصرية نجح بصورة كبيرة في المجتمع.

المهرجانات مصطفى كامل وائل الفشني مهرجانات المطرب وائل الفشني

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