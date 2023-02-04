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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل أمريكي في القصف الروسي على أوكرانيا

الأمريكي بيت ريد
الأمريكي بيت ريد

لقي مسعف أمريكي مصرعه أثناء عمله على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، بعد أسابيع فقط من وصوله إلى البلاد.

وقتل بيت ريد، 34 عامًا، يوم الخميس بينما كان يساعد في إجلاء المدنيين عندما أصيبت سيارته بصاروخ في باخموت، المدينة الشرقية التي أصبحت بؤرة قتال عنيف.

وبحسب صحيفة كييف إندبندنت فإن القصف أدى إلى إصابة خمسة أشخاص. 

وشهدت مدينة باخموت وبلدة سوليدار المجاورة في الأسابيع الأخيرة قصفًا مكثفًا وهجمات برية من قبل القوات الروسية.

انضم ريد إلى منظمة جلوبال أوتريتش دوكتورز في يناير بصفته المدير الإقليمي لمنظمة العمل التطوعية الإنسانية غير الربحية في أوكرانيا، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشرك ، أندرو لوستيج، الذي قدم تفاصيل تجارب ريد في منشور ترحيبي الشهر الماضي.

وصل ريد إلى أوكرانيا في الأسبوع الثاني من شهر يناير.

كان ريد ، من نيوجيرسي ، جنديًا سابقًا في سلاح مشاة البحرية الأمريكية وخدم جولتين في أفغانستان. بعد ترك الخدمة  عمل ريد كمدرب تزلج في وايومنج.

في أواخر عام 2015 ، خلال ذروة "الحرب على الإرهاب" العالمية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بدأ ريد عمليات التدريب الطبي في شمال العراق.

قاده تدريبه إلى قيادة الفرق الطبية مع قوات البشمركة الكردية، وكذلك العمل جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة العراقية خلال معركة الموصل التي سعت إلى استعادة المدينة العراقية من داعش.

أمريكي أوكرانيا عملية قصف جوي روسيا مسعف أمريكي

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