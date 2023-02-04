السعودية.. شروط جديدة للسفر إلي البحرين عبر جسر الملك فهد

نشرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين السعوديين عبر جسر الملك فهد من السعودية إلى البحرين.

وكشفت المؤسسة العامة للجسر عبر حسابها الرسمي في تويتر، عن استمرار شرط تلقّي لقاح كوفيد- 19 لسفر المواطنين السعوديين الي البحرين عبر الجسر.

وأشارت إلى أنه على المسافرين المغادرين من الفئات العمرية "12 إلى 16" عامًا، تلقّى جرعتَيْن من اللقاح فيما على المسافرين ممن هم أكبر من 16 عامًا تلقّي ثلاث جرعات.

وأضافت المؤسسة العامة للجسر أن مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.