سفارة البحرين بالقاهرة تحتفي باليوم الرياضي للمملكة على طريقتها الخاصة

نظمت سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة أنشطة رياضية لدى منتسبيها احتفالا بيوم البحرين الرياضي.

وبهذه المناسبة أعرب السفير عبد الرحمن حسن هاشم القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة عن امتنانه لقرار ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومبادرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتخصيص يوم لممارسة النشاط الرياضي وهو مايعكس حرص مملكة البحرين والحكومة على صحة المواطن .



وأكد القائم بأعمال السفارة، أن الاحتفال باليوم الرياضي في نسخته السابعة يهدف إلى تحقيق أهداف رياضية وصحية واجتماعية ويعزز مفهوم الرياضة للجميع ويحقق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع.



