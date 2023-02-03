عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفي باليوم الرياضي للمملكة على طريقتها الخاصة

صدى البلد

نظمت سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة أنشطة رياضية لدى منتسبيها احتفالا بيوم البحرين الرياضي.

وبهذه المناسبة أعرب السفير عبد الرحمن حسن هاشم القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة عن امتنانه لقرار ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومبادرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين  للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتخصيص يوم لممارسة النشاط الرياضي وهو مايعكس حرص مملكة البحرين والحكومة على صحة المواطن .


وأكد القائم بأعمال السفارة، أن الاحتفال باليوم الرياضي في نسخته السابعة يهدف إلى تحقيق أهداف رياضية وصحية واجتماعية ويعزز مفهوم الرياضة للجميع ويحقق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

ترشيحاتنا

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفي باليوم الرياضي للمملكة على طريقتها الخاصة

طلب غير متوقع لابنة شيرين بسبب والدتها .. ورد فعل صادم منها

العثور على طفلة مفقودة في السعودية بعد شهرين من اختفائها

يضم نجم أياكس .. 13 معلومة عن سياتل الأمريكي منافس الأهلي بمونديال الأندية

كذب وتضليل.. التحقيق مع إيلون ماسك بسبب تكنولوجيا القيادة الذاتية

الإخوة الإنسانية والوئام|كيف واجهت المؤسسات الدينية الكراهية والازدراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وأنت بردان .. نوعان طعام وشراب غير مكلفة للتدفئة سريعًا

أقسم بالله ما خارج.. قصة طبيب أجرى عملية وسط نيران مستشفى النور المحمدي

قبل عيد الحب.. أفكار غير مكلفة لهدايا الرجال

بعد سوريا|لماذا وضع اليونسكو مدينة أوديسا الأوكرانية ضمن مواقع التراث العالمي المهددة؟

فيديو

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ