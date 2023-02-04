بعد الهجوم عليها.. نشوى مصطفى: أنا من أسرة فقيرة لكن اتربيت أبقى رجولة

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى، لهجوم بعد إثارتها الجدل بتصريحاتها حول رفاهية الأجيال الحالية في الحياة، وعدم تعرضهم لكم الضغط الذي عانت منه الأجيال السابقة.

وقالت نشوى مصطفى، في تصريحات تليفزيونية: “أنا عندي 57 سنة وجيلنا اتظلم وكنا بنجيب طقم واحد في السنة وجزمة واحدة تنفع للعيد والمدرسة، وكنت بقدم مفردات مرتب والدي عشان أخد كتب الكلية بسعر مخفض، إنما جيل دلوقتي عنده ترفيه في الحياة”.





وردت نشوى مصطفى على أحد منتقديها، على الفيسبوك: أنا من أسرة فقيرة صحيح لكن اتربيت إني أبقى رجولة يعني اشتغل وأتعب علشان لما أكبر تكون ظروفي اتحسنت ويبقى عندي شقة تمليك وشالية وأعلم ولادي أحسن تعليم من تعبنا أنا وأبوهم وشقانا، يعني مخدتش من جيبك عشان أشتري شقة".

يذكر أن أكدت الفنانة نشوى مصطفى أن جيلها كان مظلومًا، معقبة: "كنا طالعين من حروب وأزمات اقتصادية مرعبة، والمسئولين كانوا يقولوا لنا اربطوا الحزام، وأنا عندي 57 سنة فالظلم اللي طالنا أكتر".

جاء ذلك ردا من نشوى مصطفى خلال برنامج “بنت البلد” على قناة “صدى البلد”، على حديث فتاة تدعى أسماء 22 عاما، من القاهرة، حيث إنها وجيلها من أكثر الأجيال المظلومة لأنه عاش العديد من الأحداث وفيروس كورونا وكلما يتجاوز أزمة يدخل في أخرى دون متنفس.

وتابعت نشوى مصطفى: «إحنا مظلومين وظالمين نفسنا يعني لما يبقى الأب معاه 3 أبناء وبيصرف عليهم كويس غير لما يخلف 7 أولاد، إحنا بنزيد وعددنا اقترب إلى 110 ملايين مواطن، ظروفنا صعبة لكن الحمد لله عندنا بلد منظرها حضاري».

واختتمت نشوى مصطفى، أنّ أسماء لم تر الجيل الذي كان يشتري طقما واحدا من الملابس في فصل الصيف وآخر في الشتاء وحذاء واحد بلون أسود يستمر بهم طوال العام، مضيفة أنها كانت تقدم مفردات مرتب والدها في المدرسة حتى يتم إعفاؤها من ثمن الكتب".