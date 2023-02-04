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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مئات الحافلات بمدخل المدينة.. تدفق سياحي غير مسبوق على سانت كاترين

تدفق سياحي غير مسبوق
تدفق سياحي غير مسبوق

شهدت مدينة سانت كاترين تدفقا سياحيا غير مسبوق من السياح الأجانب والمصريين الذي جاءوا خلال عطلة نصف العام للاستمتاع بصعود جبل موسي ومشاهدة شروق الشمس والمزارات الدينية المختلفة وعادات وتقاليد بدو سانت كاترين وخاصة في  رحلات السفاري في وديان التلعة والأربعين ووادي جبال و الطرفة ووادي  اطلاح.
وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن مدينة سانت كاترين تشهد إقبالاً من السياح خلال إجازة نصف العام الدراسي خاصة من المصريين الذين جاءوا لصعود قمة  جبل موسي وزيارة المعالم الدينية في سانت كاترين و التي أبرزها  كنيسة الدير والمسجد الفاطمي والوادي المقدس ومقام نبي الله هارون وموقع العجل الذهبي .

 وقد انتعشت السياحة الداخلية من السياح المصريين خلال الأسبوع الثاني من عطلة العام الدراسي والذين أقبلوا علي رحلة صعود جبل موسي رغم درجة الحرارة التي انخفضت حتي ٨ تحت الصفر .
وقد تجمعت المجموعات السياحية التي أغلبها من شباب المدارس و الجامعات علي مستوي مصر  لرحلة صعود جبل موسي وظهرت المجموعات السياحية في استراحات الجبل وعلي قمة جبل موسي  وأمام الكافتيريات يتناولون المشروبات الساخنة. 
وقال صالح عوض مصور فوتوغرافي للطبيعة إنه التقط صوراً للمجموعات السياحية وهم يصعدون قمة جبل موسي في مشهد رائع لإقبال السياحة الداخلية  علي سانت كاترين وزيارة الأماكن المقدسة رغم الطقس قارس البرودة .
وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين  أن سانت كاترين تشهد انتعاشة سياحية كبيرة خلال إجازة نصف العام الدراسي  مشيرا إلي أن معظم الشباب يريدون أن يعيشوا مغامرة صعود الجبل في أجواء مختلفة من الصقيع والثلوج .
وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين إنّ المدينة استقبلت خلال هذا الأسبوع أكثر من 4000 سائح من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن قمة جبل سانت كاترين عادة لطبيعتها الشتوية، وسجلت أقل درجة حرارة في مصر، وبلغت 8 درجات تحت الصفر مما يعطي فرصة لتكون طبقات ثلجية خفيفة، موضحا أنّ جبل موسي سجل 4 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 5 درجات تحت الصفر، أما جبل أم شومر فقد سجل 7 تحت الصفر.

اخبار سانت كاترين تدفق سياحي الاف جبل موسي غير مسبوق

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