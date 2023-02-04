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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي أمريكي: المنطاد الصيني بغرض التجسس على الولايات المتحدة

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

أكد ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن المنطاد الصيني المتواجد في الأجواء الأمريكية للتجسس ولا صحة  بأنه  منطاد ضل الطريق.

 

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وقال ماك شرقاوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  قرار إسقاط المنطاد تأخر من أجل دراسة  كل العقبات والتبعات لهذا القرار وبالفعل تم اتخاذ قرار إسقاط المنطاد ".

وأضاف ماك شرقاوي:" حالة من الاحتفان السياسي بين الولايات المتحدة والصين والمنطاد الصيني له مهام عسكرية محددة ".

وتابع ماك شرقاوي:" المنطاد الصيني يشكل خطر اكبر على الكبرياء  الأمريكي، وأمريكا اكتشفت المنطاد فور دخوله إلى الاجواء لكن قرار إسقاطه تاخر لاعتبارات كثيرة "ز


ولفت ماك شرقاوي:"  اعتقد انه لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين الصين وامريكا بعد حادث المنطاد الصيني ".
 

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