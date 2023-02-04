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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور لافت لـ كلوي كاردشيان بـ نقشة التايجر |شاهد

كلوي كاردشيان
كلوي كاردشيان

خطفت نجمة تليفزيون الواقع "كلوي كاردشيان"، أنظار متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

تألقت كلوي في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت بنقشة التايجر، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


 

ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.

 
كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".

 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٠٤_١٨٥٦٥٨
كلوي كارداشيان اطلاله جريئه جمبسوت ظهور لافت نقشة التايجر الناحية الجمالية

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