لا صوت يعلو فوق إنجازات الأهلي| بطل أفريقيا يتأهل لنصف نهائي كأس العالم.. وقاضية جديدة لـ أفشة سبب الفرحة

الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالتأهل إلى المربع الذهبي للمونديال

محمد مجدي أفشة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية عقب تخطي سياتل ساوندرز بطل أمريكا بهدف نظيف عن طريق محمد مجدي قفشة في الدقيقة 88.

وكتب النادي الأهلي موعدا جديدا مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وفيما يلي نرصد لكم أبرز تصريحات مسئولي النادي الأهلي عقب التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية والتي جاءت كالتالي:-

الأهلي يتأهل لمواجهة ريال مدريد في الوقت القاتل أمام بطل أمريكا

تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى كأس العالم للأندية على حساب سياتل ساوندرز بطل أمريكا بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ابن بطوطة ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب .

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 88 عن طريق محمد مجدي أقشة.

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالتأهل إلى المربع الذهبي للمونديال: "أسعدتم جماهير مصر"

وقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، على التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

وأشاد وزير الرياضة، بالمستوى المتميز الذي يقدمه لاعبو الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، وإدخال السعادة والبهجة على الجماهير المصرية بالنتائج التى يحققها، متمنياً لهم التوفيق فى المباراة المقبلة أمام فريق "ريال مدريد".

محمد مجدي أفشة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، عن الفائز بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وفاز محمد مجدي أفشة بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.

القاضية ممكن.. منسق بعثة الأهلي بالمغرب: التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية ملحمة

أبدي المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ومنسق عام بعثة الفريق الأحمر بالمغرب سعادته بالتاهل لنصف نهائي كأس العالم للاندية.

وقال مرتجي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:"ملحمة مغربيه أهلاويه مبروووووووك جماهير النادي الاهلي العظيمة ...والقاضية ممكن ".

قاضية أفشة للأهلي في شباك الزمالك تحيا بمرمى بطل أمريكا بمونديال الأندية

وتأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب سياتل ساوندرز بطل أمريكا عقب تحقيق الفوز في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية .

ونجح محمد مجدي أفشه في إحراز هدف فوز النادي الأهلي في الدقيقة 88 ليقود المارد الأحمر إلي نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

قاضية أفشة تمنح الأهلي إنجازًا جديدًا

لا يزال الجميع يتذكر هدف تحقيق بطولة دوري أبطال افريقيا 2020 في الوقت القاتل بإستاد القاهرة خلال مواجهة النادي الأهلي والزمالك بنهائي دوري الأبطال.

نجح محمد مجدي أفشه في تحقيق لقب جديد يضاف لبطولات النادي الأهلي عقب انتزاع لقب دوري أبطال افريقيا أمام نادي الزمالك بهدف قاتل في الدقيقة 85 ليقود المارد الأحمر لتحقيق إنجاز جديد.



وعلى الرغم من تذبذب مستوي محمد أفشة خلال الفترة الماضية وتعرضه لمهاجمات شديدة من قبل جماهير النادي الأهلي بسبب تراجع مستواه الفني خصوصا منذ رحيل بيبتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر يبدأ في كسب الثقة من جديد ومنح النادي الأهلي إنجازا جديدا مساء اليوم عقب قيادة المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز على سياتل ساوندرز بطل أمريكا في الدقيقة 88 ويعلن وصول المارد الأحمر لنصف نهائي كأس العالم للأندية ليواجه ريال مدريد.

معلول ومتولي يخضعان لاختبار المنشطات عقب مباراة الأهلي وسياتل



وخضع علي معلول ومحمود متولي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار الكشف عن المنشطات، عقب مباراة سياتل ساوندرز في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقامت اللجنة الطبية ببطولة كأس العالم للأندية، بالحصول على العينات اللازمة من معلول ومتولي في إجراء متبع بالبطولات الكبرى.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ويلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

للمرة الخامسة في تاريخه|الأهلي يعانق التاريخ ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وصل النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًّا بالمملكة المغربية بعد الفوز على نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف «دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى»، بهدف للا شيء، أحرزه محمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة يضرب الأهلي موعدًا مساء الأربعاء 8 فبراير 2023 مع ريال مدريد الإسباني في أول لقاء رسمي بين الفريقين في تاريخهما، والمواجهة الرسمية الثانية على المستوى الرسمي مع بطل دوري أبطال أوروبا، وكان اللقاء الأول مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير 2021 وانتهى بفوز الفريق الألماني.

سبق للأهلي اللعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.

مركز جديد للأهلي في إحصائيات كأس العالم للأندية

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة، في المباراة التي أقيمت اليوم بالمغرب في ربع نهائي مونديال الأندية، ليصعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم في الدور نصف النهائي.

فوز الفريق الأحمر على سياتل اليوم لم يصعد بالأهلي إلى الدور نصف النهائي للبطولة فقط بل صعد به أيضًا للمركز الثاني في قائمة أكثر الأندية فوزًا في كأس العالم للأندية، ومن بين 72 فريقًا من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية أصبح الأهلي ثاني الفرق تحقيقًا للفوز برصيد ثماني مباريات خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة، والذي حقق الفوز في عشر مباريات، ويليهما فريق برشلونة الإسباني الذي حقق الفوز في سبع مباريات، ثم مونتيري المكسيكي وسانفريس هيروشيما الياباني برصيد خمس مرات فوز لكل منهما.



أفشة: الأهلي يلعب على الفوز أمام الريال بنصف نهائي كأس العالم للأندية



عبر محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في البطولة التي تقام بالمغرب.

وأوضح أفشة أن الفوز على الفريق الأمريكي هو نتاج تعب وجهد منظومة الفريق بالكامل، بعد أن خاض الفريق مواجهة أمام منافس قوي بعد أقل من 48 ساعة من مباراة أوكلاند في الدور التمهيدي للبطولة، وهو ما تسبب في حالة من الإجهاد الشديد لدى الجميع، خاصة المجموعة التي خاضت 90 دقيقة كاملة في المباراتين.

وأشار أفشة إلى أن جمهور الأهلي يصنع ملحمة كبيرة بتواجده في المدرجات، وهو أمر معتاد في أي مكان يلعب به الفريق، لافتًا إلى أن الجمهور المغربي الشقيق يساند اللاعبين والجهاز الفني بشدة، وأن الفريق يؤدي بقوة في ظل إقامة البطولة بالمغرب الذي يعتبره الجميع بمثابة البلد الثاني لهم، متمنيًا زيادة أعداد الحضور في مباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد الإسباني.

وأكمل: «سعيد للغاية بالهدف ولكن سعادتي أكبر بالفوز والتأهل إلى نصف النهائي، نعم الإنجازات الفردية مهمة ولكن الأهم هو استمرار الانتصارات التي تسعد الجماهير العظيمة، وبشكل عام لا أهتم سوى بمصلحة الأهلي».

وأضاف: «فوزي بجائزة أفضل لاعب بالمباراة يسعدني بشدة، حصلت على جائزة أفضل لاعب في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021 ومن الرائع أن أظهر بشكل مميز في المباريات الكبيرة، ولكن المهم هو أن تنتهي هذه المواجهات بفوز الأهلي».

وأكد أفشة صعوبة مواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، مشيرًا إلى أنه الفريق الأفضل في العالم والأكثر تكاملًا، وأنه فريق طفولته المفضل، فيما شدد على أن الأهلي سيلعب على الفوز ويقدم كل ما لديه وينتظر أن يكون التوفيق حليفًا له في اللقاء.

تصريح مهم لـ عبد الحفيظ بعد صعود الأهلي بمونديال الأندية

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا اليوم أمام سياتل ساوندرز ‏الأمريكي بطل الكونكاكاف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، ليصعد لمواجهة ريال ‏مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة في مباراة رسمية تجمع بين ناديي القرن في إفريقيا ‏وأوروبا.‏

وأضاف عبد الحفيظ: «للعام الثالث على التوالي ينجح الأهلي في حسم تأهله إلى نصف نهائي ‏مونديال الأندية. منذ عامين واجهنا بايرن ميونيخ في نصف النهائي، وفي هذه النسخة نواجه ‏ريال مدريد الذي سبق أن واجهناه عام 2001 في مباراة شرفية، والآن هناك مباراة رسمية سوف تجمع ‏الفريقين على الأراضي المغربية، ولا بد أن نستعد لها بمنتهى القوة».‏

واستطرد مدير الكرة: «تأهلنا اليوم يؤكد على تفكير الأهلي وعقليته وشخصيته المتمثلة في ‏لاعبي الفريق والتي تتناسب مع مدرسة الأهلي».‏

وأضاف: «كرة القدم لا يوجد بها مستحيل، شاهدنا منتخب المغرب بإرادته وعزيمته نجح في ‏الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر وحل رابعًا».

ووجه عبد الحفيظ الشكر إلى الجماهير المغربية، مشيدًا بدعمهم وحرصهم على تشجيع الفريق بعد ‏مباراة سياتل، ولهذا كان الأهلي حريصًا أيضًا على رد التحية لهم، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع بين مصر والمغرب وأن الأهلي يلعب في ‏بلده الثاني.‏

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي سوف يحتفل اليوم بالفوز على فريق سياتل، ‏وابتداء من غد سوف يتم التحضير بقوة لمواجهة ريال مدريد، وأنه بصفة شخصية دائمًا ما ينظر للأمور ‏نظرة تفاؤلية.

ووجه مدير الكرة رسالة إلى اللاعبين بعد الفوز على سياتل الأمريكي وقال: «مبروك الفوز اليوم على بطل أمريكا، ولكن المشوار ما زال صعبًا سواء ‏في كأس العالم للأندية أو دوري أبطال إفريقيا أو مسابقة الدوري الممتاز».