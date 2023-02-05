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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

باحثون يطورون تطبيقا ذكيا يكتشف أعراض السكتة الدماغية.. تفاصيل

باحثون يطورون تطبيقا
باحثون يطورون تطبيقا ذكيا يمكنه اكتشاف أعراض السكتة الدماغية

طورباحثون تطبيقا للهواتف الذكية يسمى FAST AI يمكنه اكتشاف أعراض السكتة الدماغية الأكثر شيوعًا، حيث يستطيع التطبيق اكتشاف اضطرابات القلب والاستماع إلى السعال للمساعدة في الإبلاغ عن المشاكل الصحية المحتملة. 

 

ويتوقع الباحثون أن يكون تطبيق FAST AI قادرًا على المساعدة في تحديد أعراض السكتة الدماغية، ويأمل العديد من الأطباء أن يساعد التطبيق في تثقيف الناس حول علامات السكتة الدماغية وتشجيعهم على طلب الرعاية الطبية الطارئة بسرعة أكبر، على اعتبار أن يتم استخدامه كأداة تعليمية وليست تشخيصية. 

 

وقال رادوسلاف رايتشيف Radoslav I. Raychev ، الباحث  الرئيسي للدراسة وطبيب الأعصاب الوعائي بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: "هدفنا بسيط للغاية، نريد اكتشاف السكتة الدماغية منذ البداية".

 

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإنه يمكن لـ تطبيق FAST AI اكتشاف عدم تناسق الوجه وضعف الذراع والتغيرات في الكلام باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، حيث سيتم تقديم النتائج الأولية الأسبوع المقبل في مؤتمر السكتة الدماغية الدولي لجمعية القلب الأمريكية.  

 

وأضاف رايتشيف أن الهدف في النهاية هو تجاوز التطبيق إلى أجهزة أو منصات أخرى، "فعندما يكون شخص ما في محادثة فيديو ، أو يتحدث إلى مساعد افتراضي مثل Alexa “، أو عندما يقود سيارته ذاتية القيادة ، نريد أن نكون قادرين على الحصول على تلك المراقبة لالتقاط أعراض المريض”. 

 

وأعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن النتيجة السلبية الخاطئة قد تثني بعض الناس عن طلب الرعاية الطبية الطارئة، مما قد يكون له عواقب وخيمة.

 

وقال أندرو روسمان ، رئيس برنامج السكتة الدماغية والمدير الطبي لمركز السكتة الدماغية الشامل في كليفلاند كلينك: "هذه فرصة مثيرة ومثيرة للاهتمام لمعرفة كيف يمكننا استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمزيد من المعلومات حول أعراض السكتة الدماغية".


وقال ماثيو بوتس، المدير الجراحي لمركز السكتة الدماغية الشامل في مستشفى نورث وسترن التذكاري، إن الوقت حاسم في تشخيص الحالة وبدء بروتوكولات العلاج، مضيفا أنه "عندما ينقطع الدم عن الدماغ ، في كل دقيقة تمر ، تموت الخلايا العصبية".

 

ويعد الاكتشاف المبكر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للسكتات الدماغية، التي تحدث عندما تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم إلى الدماغ أو عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية داخل الدماغ ، حيث تعتبر السكتات الدماغية هي  السبب الرئيسي الخامس للوفاة والسبب الرئيسي للإعاقة طويلة الأمد في الولايات المتحدة.

 

واختبر أطباء الأعصاب في أربعة مراكز رئيسية للسكتة الدماغية في بلغاريا التطبيق مع ما يقرب من 270 مريضًا لديهم تشخيص مؤكد للإصابة بالسكتة الدماغية الحادة.

 

وباستخدام تسجيلات الفيديو وأجهزة استشعار الجهاز، تمكن التطبيق من تحديد عدم تناسق الوجه بدقة تزيد عن 97 % ، وضعف الذراع بأكثر من 72 %  من الدقة وفقا لـ واشنطن بوست. 

أعراض السكتة الدماغية تطبيق FAST AI اضطرابات القلب الهواتف الذكية طب الأعصاب

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