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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. اتحاد الكرة مهدد بعقوبة بسبب صفقات الزمالك

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن نادي الزمالك سيستطيع قيد صفقاته الشتوية خلال الفترة الحالية ولكن بشرط وحيد.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر: "الزمالك سيقوم بقيد صفقاته الجديدة ولكن بشرط دفع المديونية ، خاصة أنه قام بتسجيل أسماء الصفقات.

وتابع:" الزمالك سينهي الأزمة فى حال دفع المبلغ ، لأن اللاعبين على السيستم بشكل طبيعي، واى نادي يستطيع عمل ذلك، الأهم هو التسجيل ودفع المديونيات.

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اتحاد الكرة سيعاقب فى حال عدم قيد صفقات الزمالك

وقال مجدي عبد الغني إن الاتحاد المصري لكرة القدم ستتم معاقبته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حال عدم قيد صفقات الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتابع: "الزمالك من حقه قيد الصفقات الجديدة واستخراج الكارنيهات، فى حالة واحدة وهى بعد دفع المديونية التى عليه لاتحاد الكرة لأن اللاعبين بالفعل تم تسجيلهم.

وأضاف:" سيتم عقاب اتحاد الكرة فى حال عدم قيد صفقات الزمالك خلال الأزمة الحالية.

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