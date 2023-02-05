شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "منتهى المهنية من قناة الزمالك انها تذيع جزء كبير من احتفالي بصعود الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.. أشكركم علي حسن تعاونكم.. الف شكر.. الف شكر .. الف شكر".

يلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الغرب .

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.