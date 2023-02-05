عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

صدى البلد

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "منتهى المهنية من قناة الزمالك انها تذيع جزء كبير من احتفالي بصعود الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.. أشكركم علي حسن تعاونكم.. الف شكر.. الف شكر .. الف شكر".

يلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الغرب . 

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد 

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

الزمالك الأهلى النادي الأهلي كأس العالم للاندية قناة الزمالك احمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

انفراجة في أزمة قيد لاعبي الزمالك.. واتحاد الكرة مهدد

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

ترشيحاتنا

إلحاح كييف بشأن الدبابات الحربية يشكل إزعاجًا للدنمارك |للتفاصيل

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

نشرة الرياضة.. تفاصيل جديدة حول أزمة قيد ثلاثي الزمالك.. وتعاون مشترك بين الأهلي وريال مدريد قبل مواجهة كأس العالم

حكم أخذ نقوط المولود لعمل العقيقة.. الإفتاء توضح

كيف أفتح صفحة جديدة مع الله ؟.. المفتاح فى هذا الأمر

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 5-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل تحطمها في تايوان.. طائرة تقطع سيارة تاكسي إلى نصفين

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ