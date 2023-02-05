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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"السجينى" ينتقد محافظ الإسكندرية.. ويؤكد : نائب المركب على حق ونشكره على أدائه

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا لمحافظ الإسكندرية بسبب تعليقه على ما بادر به النائب محمد جبريل عضو حزب مستقبل وطن عن محافظة الإسكندرية، بعد ما أضطر إلى استقلال مركب للعبور بها داخل شوارع الإسكندرية  نظرا لارتفاع مستوى المياه و غرق بعض البيوت نتيجة هطول الأمطار .

وقال النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة البرلمانية خلال اجتماع اللجنة : يجب أن نشكر النائب محمد جبريل على ما قام به لأثبات أزمة غرق شوارع الإسكندرية نتيجة هطول الأمطار.

وأضاف:البعض أنزعج مما قام به النائب "جبريل ".وأقول :نائب البرلمان  لاأحد يعلق عليه أبدا ،"لو احنا دولة فاهمة يعنى ايه مجلس ويعنى ايه برلمان ".

واستطرد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا :زميلي النائب محمد جبريل منتمى لحزب الأغلبية، يعني  لا هو معارضه ولا هو عايز  ياخد لقطه ، ولكنه أراد توثيق المعاناة التى يواجهها أهالينا بعد غرق البيوت والشوارع  والصور نزلت على السوشيال ميديا ،فكانت  النتيجة هو التحرك السريع والمتابعة الجيدة لحظة بلحظة .

وجدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التحية والشكر للنائب محمد جبريل، وقال :هو ليس موجودا معنا فى اجتماع اللجنة اليوم، ولكن يجب شكره، و"بلاش حساسيات  لأن لمواطن أصبح في  منتهى الذكاء ".

واستطرد النائب أحمد السجينى قائلا: للأسف لم يكن محافظ الاسكندرية موفق فى رده تجاه تلك الواقعة.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن 66 طلب إحاطه مقدمة من النواب بشأن محافظة الاسكندرية خلال شهر يناير فقط .وقال :لا أعرف كيف لأجتماع برلمانى أن يخصص يوما كاملا لمناقشة كل هذة الأدوات الرقابية .لاغتا إلى أن هناك مشكلة  فى التواصل  مع  روساء الوحدات للمتابعة مع النواب حيال هذة الملفات.

وقال النائب أحمد السجينى :نحن فى نظام يحترم من يعمل  ولدينا  مؤشرات للمتابعة  ،وهناك وزراء ومحافظين تم تغييرهم  بسبب عدم تعاونهم مع النواب أو  المواطنين .

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأن ما تم تفعيله من توصيات بشأن المشكلات التى يواجهها شاطىء النخيل .

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محافظ الاسكندرية محافظة الاسكندرية شوارع الاسكندرية غرق البيوت

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