شادي محمد: الأهلي لا يعرف المستحيل أمام ريال مدريد وأحيي إدارة النادي

قال شادي محمد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إن المارد الأحمر يستطيع دائمًا تحقيق الفوز في المباريات، ولا يوجد أى مستحيل فى قاموس النادي.

وقال “محمد”، في تصريحات عبر برنامج "في الملعب وأنت سايق" مع إبراهيم فايق، “عقلية النادي الأهلي دائمًا صناعة المستحيل، وكرة القدم تعطي من يخلص لها، ويقدم الجهد خلال المباريات، ولا يوجد في كرة القدم مستحيل، خاصة مع النادي الأهلي لأن الفريق على مدار تاريخه عاش جميع اللحظات الصعبة واستطاع تخطيها”.

وأضاف قائد النادي الأهلي السابق “أنا معجب بمستوي النادي الأهلي في كأس العالم للأندية هذا الموسم ومعجب بتفكير إدارة الأهلي بعدم الاستجابة لأى ضغوط مثل الصفقات وهذا الكلام، والآن الفريق به عدد كبير من اللاعبين المميزين الذي أصبحوا يسببون لـ كولر حيرة كبيرة بسبب الوفرة العددية، ولذلك الأهلي وصل لهذا المستوي الرائع مع تركيز مارسيل كولر وعمله الرائع مع الفريق”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على سياتل ساوندرز ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية أمس بهدف سجله اللاعب محمد مجدي أفشة من تسديدة فى الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد مع ريال مدريد الإسباني ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل.