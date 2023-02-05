أهلي 2001 يتعادل مع بيراميدز 1-1 في دوري الجمهورية

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ مع ضيفه بيراميدز، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٦ من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح بيراميدز التسجيل من ركلة حرة مباشرة، ونجح علي نادر في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة ٦٧ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مراوغة أحد مدافعي بيراميدز، لينتهي اللقاء بالتعادل ١ - ١.

وبدأ «أهلي ٢٠٠١» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو».

الدفاع: جلال فارس - حمدي موسى - حسام ياسين - زياد أسامة.

الوسط: سعد محمد - محمد رضا - شادي رضوان - مصطفى أبو الخير - عمر رزق.

الهجوم: علي عمرو.

وشارك علي نادر بدلًا من عمر رزق، ومحمد خالد بدلًا من سعد محمد.

بهذا التعادل رفع «أهلي ٢٠٠١» رصيده إلى ٣٥ نقطة، ليواصل صدارة الترتيب، بعدما حقق الفوز في ١١ مباراة والتعادل في مباراتين، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على فيوتشر ٢ - ١، وخسر أمام سموحة بنفس النتيجة، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى فاركو وعلى الزمالك بنفس النتيجة، وعلى الإسماعيلي ٣ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ٣، وفاز على حرس الحدود ٥ - ٢، وخسر أمام الجونة صفر - ١، وفاز على المقاصة ٥ - صفر، وعلى إنبي ٥ - ٢، وعلى أسوان ٢ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وتعادل مع بيراميدز ١ - ١، مسجلًا ٣٤ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠١ شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد إخصائي التدليك.