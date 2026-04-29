لايف كوتش تقدم نصائح للأسر خلال فترة امتحانات الطلاب

أكدت الدكتورة راندا لطفي، لايف كوتش، أن الجميع يستعد خلال هذه الفترة لموسم الامتحانات، موضحةً أن ما تشعر به الأسرة ينتقل إلى الأبناء، ولذلك على الأسرة أن تهيئ الأوضاع للطلاب حتى لا تحدث مشكلات.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، أن بعض الأسر تقول: ممنوع الزيارات، وممنوع الخروجات، وممنوع أشياء كثيرة، وأن هذا يسبب حالة من التوتر والقلق لدى الطفل.

وأشارت إلى أن سيطرة حالة الخوف على الطالب تجعله لا يذاكر، وأن البعض قد يضع الكتاب على قدمه ولا يذاكر شيئًا، وما يقوم به يكون فقط ليُظهر لوالدته أو أسرته أنه يذاكر، وفي النهاية لا يحصل على الدرجات المميزة.

ولفتت إلى أن تفعيل نظام المكافأة في حالة تميز الطفل من الأشياء المميزة، وأن هذا الأمر يجب أن يكون طوال الوقت، وليس في فترة الامتحانات فقط.