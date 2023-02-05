الصين تهدد والولايات المتحدة تتهم.. اضطراب دبلوماسي بين أكبر قوتين عالميتين.. تفاصيل خطيرة حول المنطاد الصيني لأول مرة

بالونات صينية مماثلة عبرت الولايات المتحدة لفترة وجيزة ثلاث مرات على الأقل خلال إدارة ترامب

بالونات التجسس الصينية لها تاريخ في غزو الفضاء الأمريكي

أزمة دبلوماسية معقدة بين بكين وواشنطن

أثار الجرم السماوي الأبيض الضخم الذي انحرف عبر المجال الجوي للولايات المتحدة الأسبوع الجاري وأسقطته القوات الجوية الأمريكية فوق المحيط الأطلسي على الهواء مباشرة أمس السبت، اضطرابًا دبلوماسيًا انفجر على وسائل التواصل الاجتماعي.

تصر الصين على أن المنطاد كان مجرد منطاد مدني خاطئ يستخدم بشكل أساسي لأبحاث الأرصاد الجوية التي انحرفت عن مسارها بسبب الرياح وكانت قدرات 'التوجيه الذاتي' محدودة فقط.

الصين تهدد

كما أصدرت الصين تهديدا بارتكاب 'مزيد من الإجراءات'.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان بعد إسقاط الطائرة إن استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة كان 'رد فعل مبالغا فيه واضحا وانتهاكا خطيرا للممارسات الدولية.

وأضافت: 'ستتمسك الصين بحزم بالحقوق والمصالح المشروعة للشركة ذات الصلة ، وفي الوقت نفسه تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على ذلك.'

وتقول الولايات المتحدة إنه كان بالون تجسس صيني دون أدنى شك.

ودفع وجودها وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى إلغاء رحلة نهاية الأسبوع إلى الصين كانت تهدف إلى تخفيف التوترات التي كانت عالية بالفعل بين البلدين.

ويقول البنتاغون إن البالون، الذي كان يحمل أجهزة استشعار ومعدات مراقبة، كان قابلاً للمناورة وأظهر أنه يمكن أن يغير مساره.

وقد تباطأ في مناطق حساسة في مونتانا حيث تم عزل الرؤوس الحربية النووية ، مما دفع الجيش الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات لمنعه من جمع المعلومات الاستخبارية.

بالون التجسس بحجم 3 حافلات

وقامت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية بإسقاط البالون بعد ظهر يوم السبت قبالة ساحل كارولينا. وأظهرت لقطات تلفزيونية انفجارا طفيفا تلاه انجراف البالون ببطء نحو الماء. وتجري عملية لاستعادة البقايا.

يقول البنتاغون ومسؤولون أمريكيون آخرون إنه بالون تجسس صيني - بحجم ثلاث حافلات مدرسية - تحرك شرقًا فوق أمريكا على ارتفاع حوالي 60 ألف قدم (18600 متر).

وتقول الولايات المتحدة إنها كانت تستخدم للمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية ، لكن المسؤولين قدموا تفاصيل قليلة.

وقال مسؤولون دفاعيون وعسكريون أمريكيون يوم السبت إن المنطاد دخل منطقة الدفاع الجوي الأمريكية شمال جزر ألوشيان في 28 يناير وتحرك فوق ألاسكا إلى المجال الجوي الكندي في الأقاليم الشمالية الغربية في 30 يناير. وفي اليوم التالي ، عبر مرة أخرى.

وفي أراضي الولايات المتحدة فوق شمال ولاية ايداهو.

وتحدث مسؤولون أمريكيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الموضوع الحساس.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن أطلع على البالون لأول مرة يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكين ونائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان تحدثا مع مسؤول صيني كبير يتخذ من واشنطن مقرا له مساء الأربعاء بشأن الأمر.

وفي أول بيان أمريكي علني، قال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون ، مساء الخميس أن البالون لم يكن تهديدًا عسكريًا أو ماديًا - وهو اعتراف بأنه لم يكن يحمل أسلحة.

وقال إنه 'بمجرد اكتشاف البالون ، تحركت الحكومة الأمريكية على الفور للحماية من جمع المعلومات الحساسة'.

وأضاف الجنرال المتقاعد جون فيراري، الزميل الزائر في معهد أمريكان إنتربرايز، إنه حتى لو لم يكن البالون مسلحًا ، فإنه يشكل خطرًا على الولايات المتحدة.

وتابع إن الرحلة نفسها يمكن استخدامها لاختبار قدرة أمريكا على اكتشاف التهديدات القادمة وإيجاد ثغرات في نظام الإنذار للدفاع الجوي في البلاد.

وربما سمح أيضًا للصينيين باستشعار الانبعاثات الكهرومغناطيسية التي لا تستطيع الأقمار الصناعية عالية الارتفاع اكتشافها ، مثل الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة التي يمكن أن تساعدهم في فهم كيفية تواصل أنظمة الأسلحة الأمريكية المختلفة.

وبينما كان المنطاد يتسكع فوق مونتانا ، أذن الرئيس الامريكي جو بايدن للجيش بإسقاطه بمجرد أن يكون في مكان لا يوجد فيه خطر لا داعي له على المدنيين.

ونظرًا لحجمها الهائل وارتفاعها، كان من المتوقع أن يمتد حقل الحطام الخاص بأجهزة الاستشعار والبالون نفسه لأميال.

لذلك، نصح كبار القادة العسكريين والدفاعيين بايدن بعدم إنزالها فوق الأرض، حتى عندما كانت فوق مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة.

وأمس السبت، بينما كان المنطاد يحلق في المجال الجوي للولايات المتحدة على بعد حوالي 6 أميال بحرية قبالة ساحل ساوث كارولينا ، أطلقت طائرة مقاتلة واحدة من طراز F-22 من قاعدة لانغلي الجوية بولاية فيرجينيا - تحلق على ارتفاع 58000 قدم - صاروخ AIM-9X Sidewinder داخلها.

الصاروخ الذي استهدف المنطاد الصيني قصير المدى تستخدمه البحرية والقوات الجوية الامريكية بشكل أساسي في الاشتباكات الجوية ، ويبلغ طول الصاروخ حوالي 10 أقدام ويزن حوالي 200 رطل.

وأظهرت قنوات الأخبار الحية لحظة التأثير، حيث انهار البالون وبدأ في السقوط الطويل في المحيط الأطلسي.

وكانت الطائرة F-22 مدعومة بمجموعة من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية والحرس الوطني الجوي ، بما في ذلك طائرات F-15 من ماساتشوستس وطائرات صهريجية من أوريغون ومونتانا وماساتشوستس وساوث كارولينا وكارولينا الشمالية.

وقال مسؤول عسكري كبير للصحفيين في إفادة صحفية يوم السبت إن جميع الطيارين عادوا بسلام إلى قاعدتهم ولم تقع إصابات أو أضرار أخرى على الأرض.

ولم تكن بالونات التجسس جديدة - فالبالونات البدائية يعود تاريخها إلى قرون ، لكنها أصبحت أكثر استخدامًا في الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم السبت، إن بالونات صينية مماثلة عبرت الولايات المتحدة لفترة وجيزة ثلاث مرات على الأقل خلال إدارة ترامب ومرة ​​واحدة علموا بها في وقت سابق في إدارة بايدن. لكن لم يستمر أي من هذه الحوادث طوال هذه المدة.

بالونات التجسس لها تاريخ

وخلال الحرب العالمية الثانية، أطلقت اليابان آلاف البالونات الهيدروجينية التي تحمل قنابل، وانتهى الأمر بالمئات في الولايات المتحدة وكندا.

كان معظمهم غير فعال، لكن أحدهم كان قاتلاً.

وفي مايو 1945، توفي ستة مدنيين عندما وجدوا أحد البالونات على الأرض في ولاية أوريغون ، وانفجر.

ووفقًا لوثائق ودراسات الأبحاث العسكرية، بدأت الولايات المتحدة في استخدام قطارات عملاقة من البالونات وأجهزة الاستشعار التي تم ربطها معًا وتمتد لأكثر من 600 قدم كجزء من جهد مبكر للكشف عن إطلاق الصواريخ السوفيتية خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، عن إقالة رئيس هيئة الأرصاد الجوية، كما حملته مسؤولية انحراف المنطاد إلى أمريكا وتسبب في أزمة انتهت بإسقاط الدفاعات الأمريكية للمنطاد في وقت سابق من مساء أمس.

وانتقدت بكين واشنطن في أعقاب إسقاطها لمنطاد صيني يشتبه مسؤولون في أنه بالون مراقبة فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، ووصفت الخطوة بأنها "مبالغة واضحة في رد الفعل".

وكان أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الجيش الأمريكي أسقط "منطاد مراقبة على ارتفاع شاهق تم إطلاقه، وينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية" في المجال الجوي الأمريكي قبالة سواحل ساوث كارولينا.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين اليوم الأحد عن "استياء الصين الشديد" من "استخدام القوة" في إسقاط الجسم الطائر.

وجدد المتحدث رفض بكين مزاعم واشنطن بالتجسس، مشيرًا إلى أن المنطاد طائرة "مدنية" انحرفت عن مسارها بسبب "قوة قاهرة".

وقال المتحدث الصيني إن "المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ذكر أيضًا أن البالون لن يشكل تهديدًا عسكريًا أو شخصيًا للأفراد العاملين على الأرض".

وأضاف أنه "في ظل هذه الملابسات، تصر الولايات المتحدة على استخدام القوة، ومن الواضح أنها تبالغ في رد فعلها، وتنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية

أسقطت الولايات المتحدة المنطاد الصيني قبل قليل، فيما ظلت العيون تحلق في السماء تشاهد سقوطه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

سقط منطاد التجسس الصيني المشتبه به ببطء نحو ساحل المحيط الأطلسي الأمريكي وظل في مرأى من كارولينا الجنوبية.

والتقط برايان برانش ، مهندس البرمجيات ومطارد العواصف ، صوراً لما يعتقد أنه المنطاد فوق غرب ولاية كارولينا الشمالية.

أعلنت الاتحادية الأمريكية السبت توقيف رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت بسبب "جهود تتعلق بالأمن القومي".

جاء هذا الإجراء وسط أنباء عن وجود منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاعات شاهقة عبر أنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" لسيادة الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الإدارة الأمريكية تخطط لإسقاط المنطاد الصيني في المحيط الأطلسي، والاحتفاظ ببقاياه لدراسته.

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى موافقته على التعامل مع المنطاد الصيني، الذي يطير عبر سماء الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ذكرت الصحيفة، إنه تدرس إدارة بايدن خطة لإسقاط بالون التجسس الصيني الذي يحلق في سماء الولايات المتحدة.

وأفادت عدة وكالات إخبارية أن بعض شهود العيان في ولاية كارولينا الشمالية قد رصدوا البالون في وقت سابق اليوم السبت وهو يحلق فوق الولاية.

وغرد مكتب شريف مقاطعة يورك ، ساوث كارولينا، وقال سمعت تقارير تفيد بأن البالون يطير فوق المنطقة.

شوهد المنطاد لأول مرة فوق الولايات المتحدة فوق مونتانا يوم الأربعاء.

زعمت الحكومة الصينية أنه منطاد لأغراض الطقس انحرف عن مساره بفعل الرياح، لكن المسؤولين الأمريكيين خلصوا إلى أن البالون هدفه التجسس.

وقال مسؤولون إن تحرك المنطاد فوق الأراضي الأمريكية ينتهك القانون الدولي وسيادتها.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، أن بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة يستغلون مسألة منطاد التجسس الصيني.

وقالت الوزارة في بيان لها: " بعض السياسيين ووسائل الإعلام بالولايات المتحدة يستغل قضية المنطاد للتهجم على الصين. والمنطاد الذي تم رصده فوق الولايات المتحدة حادث عرضي خارج عن الإرادة".

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان لها: "لدينا الآن تقارير تفيد بتحليق منطاد فوق أمريكا اللاتينية. تأكدنا الآن من أنه منطاد مراقبة صيني".

وأمس الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من القادة العسكريين دراسة الخيارات للتعامل مع منطاد التجسس الصيني، الذي تم اكتشافه فوق سماء الولايات المتحدة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: " تم إطلاع الرئيس بايدن على الخيارات العسكرية في التعامل مع المنطاد، ولا شك لدينا أن منطاد التجسس تابع للصين".

وأضاف: "بحثنا إسقاط المنطاد فوق مونتانا لكن امتنعنا عن ذلك بسبب مخاطر محتملة من تفجيره"، مشيرًا إلى أن "وزير الدفاع تشاور أمس مع المسؤولين العسكريين بشأن المنطاد".

وتلك القضايا هي جزء من معركة أوسع، حيث تحارب الصين من أجل الحصول على المعلومات التقنية التي تمكنها من تقوية اقتصادها وتحدي النظام الجيوسياسي العالمي، في حين أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع ظهور منافسين جديين للنفوذ الأمريكي