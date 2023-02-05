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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم .. تعرف عليها .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

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وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أعلن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بالغربية، بعد انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدراجات وتم عرضها على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لاعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة الغربية.

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من جانبه باشر  وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أعمال  لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والتي تؤدي أعمالها تزامنا مع أعمال لجان تقدير الدرجات للفصل الدراسي الأول 2022 / 2023، بحضور محمد وجدي، رئيس لجنة النظام والمراقبة.


وقام وكيل الوزارة بمتابعة حجرات الكنترول والحاسب الآلي باللجنة للاطمئنان إلى سير العمل بشكل سليم، وتنفيذ كافة التعليمات المنظمة للعمل، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات الأمن والسلامة، وتحقيق السرية الكاملة داخل اللجنة.

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وخلال المتابعة داخل لجنة النظام والمراقبة لكنترول الشهادة الاعدادية العامة، أكد على ضرورة مراعاة الدقة والجودة في العمل لصالح أبنائنا الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات.

كما شدد على تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة وأكد على نظافة الحجرات، وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بلجنة النظام والمراقبة على الجهد المبذول والتفاني في العمل، ولرئيس اللجنة على الجهد المبذول والأداء المتميز، وتنظيم العمل، داعيا الله أن يوفقهم ويعينهم على إنجاز العمل بكل دقة، ومراعاة صالح أبنائنا الطلاب.

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