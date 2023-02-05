تهديد لتركيا.. خبراء: صورة المبعوث الأمريكي على متن سفينة حربية بمضيق البوسفور

فسر خبراء أمنيون وقادة عسكريون سابقون أتراك صورة حديثة للسفير الأمريكي جيفري فليك على متن مدمرة أمريكية في مضيق البوسفور على أنها “رسالة تهديد” لأنقرة ، وطالبوا وزارة الخارجية التركية باستدعاء كبير الدبلوماسيين.



ورست المدمرة الأمريكية USS Nitze، التي شاركت أيضًا في الحرب الأهلية اليمنية، قبالة ساحل إسطنبول بالقرب من قصر دولما بهجة في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل زيارة ميناء مقررة في قاعدة جولكوك البحرية، وفقا لوسائل اعلام تركية

ونشرت السفارة الأمريكية في تركيا يوم الجمعة صورة لفليك ومسؤولين آخرين يقفون على ظهر السفينة الحربية.



وبعيدًا عن حضور السفير الأمريكي، أشار خبراء أتراك إلى أن العلم التركي المرفوع على سارية المدمرة كان أصغر كثيرًا من الراية الأمريكية، واصفين إياها بـ 'استعراض القوة' من قبل الولايات المتحدة.

وجادل اللفتنانت جنرال المتقاعد ورئيس المخابرات التركية السابق إسماعيل حقي بيكين بأن عرض الأعلام ذات الحجم غير المتناسب كان خطوة واعية.

وقال المسؤول السابق للصحيفة إن هناك 'رد فعل جاد ضد الولايات المتحدة في تركيا' في ظل 'علاقات واشنطن المزعومة بالإرهاب'.

واضاف 'استمرت ردود الفعل هذه بعد أن أغلق عدد من الدول قنصلياتها في اسطنبول [لأسباب أمنية].

وفي هذه المرحلة فقط ، جاءت البارجة الأمريكية إلى دولما بهجة ورسخت. بالطبع ، تم الحصول على مثل هذا الإذن مسبقًا. لكن حقيقة أن الولايات المتحدة صعد السفير على متن السفينة وخلفه علمان تركي وأمريكي غير متوازن والتقط صورة من الواضح أنها تشكل تهديدا لتركيا '.

كما قال إن على وزارة الخارجية التركية استدعاء فليك بعد الحادث.

وقال بيكين 'السفير المعين من قبل الولايات المتحدة في تركيا هو شخصية سياسية وليس دبلوماسيا. تعيينه في تركيا هو أيضا لغرض محدد، وقد نوقش هذا كثيرا من قبل، يبدو أن التحذيرات مبررة'.



وقال خبير آخر، العقيد المتقاعد خليل أوزاراك، في تصريحات صحفية إن حجم العلم الأمريكي المرفوع على السفينة الحربية هو 'استعراض للقوة'.

كما قال إنه لم يسبق له أن واجه مثل هذا الوضع 'غير السار' من قبل ، بعد أن زار العديد من الموانئ في حياته.



في وقت سابق من الأسبوع ، أوقفت كل من السويد وهولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة العمليات في قنصلياتها في اسطنبول بسبب مخاوف أمنية بعد سلسلة من احتجاجات حرق القرآن في شمال أوروبا. أصدرت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى تحذيرات من السفر.



قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، الجمعة ، إنه من الصعب الاتصال بالدول التي قررت إغلاق قنصلياتها في اسطنبول بحلفاء أو أصدقاء.