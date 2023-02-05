عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد لتركيا.. خبراء: صورة المبعوث الأمريكي على متن سفينة حربية بمضيق البوسفور

صدى البلد

فسر خبراء أمنيون وقادة عسكريون سابقون أتراك صورة حديثة للسفير الأمريكي جيفري فليك على متن مدمرة أمريكية في مضيق البوسفور على أنها “رسالة تهديد” لأنقرة ، وطالبوا وزارة الخارجية التركية باستدعاء كبير الدبلوماسيين.
 

ورست المدمرة الأمريكية USS Nitze، التي شاركت أيضًا في الحرب الأهلية اليمنية، قبالة ساحل إسطنبول بالقرب من قصر دولما بهجة في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل زيارة ميناء مقررة في قاعدة جولكوك البحرية، وفقا لوسائل اعلام تركية

ونشرت السفارة الأمريكية في تركيا يوم الجمعة صورة لفليك ومسؤولين آخرين يقفون على ظهر السفينة الحربية.
 

وبعيدًا عن حضور السفير الأمريكي، أشار خبراء أتراك إلى أن العلم التركي المرفوع على سارية المدمرة كان أصغر كثيرًا من الراية الأمريكية، واصفين إياها بـ 'استعراض القوة' من قبل الولايات المتحدة.

وجادل اللفتنانت جنرال المتقاعد ورئيس المخابرات التركية السابق إسماعيل حقي بيكين بأن عرض الأعلام ذات الحجم غير المتناسب كان خطوة واعية. 

وقال المسؤول السابق للصحيفة إن هناك 'رد فعل جاد ضد الولايات المتحدة في تركيا' في ظل 'علاقات واشنطن المزعومة بالإرهاب'.

واضاف 'استمرت ردود الفعل هذه بعد أن أغلق عدد من الدول قنصلياتها في اسطنبول [لأسباب أمنية]. 

وفي هذه المرحلة فقط ، جاءت البارجة الأمريكية إلى دولما بهجة ورسخت. بالطبع ، تم الحصول على مثل هذا الإذن مسبقًا. لكن حقيقة أن الولايات المتحدة صعد السفير على متن السفينة وخلفه علمان تركي وأمريكي غير متوازن والتقط صورة من الواضح أنها تشكل تهديدا لتركيا '.

كما قال إن على وزارة الخارجية التركية استدعاء فليك بعد الحادث.

وقال بيكين 'السفير المعين من قبل الولايات المتحدة في تركيا هو شخصية سياسية وليس دبلوماسيا. تعيينه في تركيا هو أيضا لغرض محدد، وقد نوقش هذا كثيرا من قبل، يبدو أن التحذيرات مبررة'.
 

وقال خبير آخر، العقيد المتقاعد خليل أوزاراك، في تصريحات صحفية إن حجم العلم الأمريكي المرفوع على السفينة الحربية هو 'استعراض للقوة'. 

كما قال إنه لم يسبق له أن واجه مثل هذا الوضع 'غير السار' من قبل ، بعد أن زار العديد من الموانئ في حياته.
 

في وقت سابق من الأسبوع ، أوقفت كل من السويد وهولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة العمليات في قنصلياتها في اسطنبول بسبب مخاوف أمنية بعد سلسلة من احتجاجات حرق القرآن في شمال أوروبا. أصدرت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى تحذيرات من السفر.
 

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، الجمعة ، إنه من الصعب الاتصال بالدول التي قررت إغلاق قنصلياتها في اسطنبول بحلفاء أو أصدقاء.

 

السفارة الأمريكية إسطنبول الولايات المتحدة وزارة الخارجية المملكة المتحدة الخارجية التركية المبعوث الامريكي المخابرات التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023.. استعلم عنها الآن

"أبشر".. إعلان عاجل عن تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

موضوعات متعلقة

اتهام عضو بالكونجرس بالتحرش بمساعده بعد طرده بزعم التجسس عليه

الصين تهدد والولايات المتحدة تتهم.. اضطراب دبلوماسي بين أكبر قوتين عالميتين.. تفاصيل خطيرة حول المنطاد الصيني لأول مرة

القضاء الإيراني: لا إفراج عن محتجين معتقلين إلا بتوقيعهم إعلان ندم

جندي بجيش الاحتلال يهاجم طبيبا اسرائيليا ويحدث إصابته لعدم منحه إجازة مرضية..فيديو

روسيا تستعد لإطلاق القمر الصناعي Luch-5 Relay في مارس 2023

مصرع 22 شخصا .. رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حرائق الغابات في تشيلي

البنتاجون يكشف تفاصيل إسقاط المقاتلات الأمريكية لـ المنطاد الصيني

تسريب قائمة ترقب وصول المحظورين من دخول الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يزف خبرا سارا لـ الأهلي قبل مباراة ريال مدريد.. فيديو

عواصف ترابية.. السعودية تصدر تحذيرًا عاجلاً بشأن حالة الطقس غدا وحتى الجمعة

بمشاركة تريزيجيه.. جالاتا سراي يفوز على طرابزون سبور 2-1 في الدوري التركي

1185 جنيه حد أدنى للمتر.. الإسكان تطرح أراضي استثمارية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر

مفاجأة للعرسان الحق اشتري..انخفاض الذهب 1660 جنيه خلال يوم واحد

توتنهام يفوز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الزغبي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

على أنغام برازيلي وأسمر..عجوز يلفت الانتباه من أمام معرض الكتاب 2023

الجو قلب .. تناول هذا المشروب قبل الخروج يحميك من نزلات البرد

بخصر نحيف..آيتن عامر تبهر الجمهور بجمالها فى أحدث ظهور لها

فيديو

خسر 55 دولارا خلال يوم واحد عالميا.. ماذا يحدث في سعر الذهب

هبة نور.. بطلة عندليب الدقي ترقص في الاستوديو بملابس جريئة.. فيديو

شريكي ليس طفلا.. مفاجآت صادمة في قضية قاتلة أمها ببورسعيد

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ