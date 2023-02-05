عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء نصر سالم عن أزمة المنطاد الصيني: رسالة ردع للولايات المتحدة

المنطاض الصيني
المنطاض الصيني

تحدث اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ، عن أزمة المنطاد الصيني الذي أسقط على ولاية كارولينا بقرار من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مشيرا إلى أن الحقائق الخاصة بالمنطاد وإعلانها أمر مرهون برغبة السلطات الأمريكية، موضحا أن المنطاد أو البالون به غاز أقل كثافة من الهواء وبوسعه التحرك لمسافات طويلة جدًا، تقدر المسافة بنحو 10 آلاف كيلو متر بين كلاً من الدولتين.

 

وأضاف  سالم، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية  انجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الاحد ، أن هناك ثلاثة احتمالات للهدف من إطلاق المنطاد الصيني؛ الأول يتعلق بكونه مخصص بالأرصاد الجوية الصينية المحلية ولكنه ضل طريقه وذهب للولايات المتحدة، وهو احتمال ضعيف جداً، أما الاحتمال.

 

وتابع :" الاحتمال الثاني  يتعلق بأن يكون مخصص للحصول على المعلومات والهدف منه الدخول للأراضي الأمريكية للحصول على معلومات عسكرية أو بخصوص الطقس أو الطبوغرافيا أو أهداف سيبرانية، إذ يقوم بنقل المعلومات عبر أجهزة إرسال بداخله وتتولى الأقمار الصناعية إيصال المعلومات بكل سهولة لأي مكان في الكرة الأرضية".

 

رسالة ردع للولايات المتحدة

 

وأشار سالم إلى أن الاحتمال الثالث يتمثل بأن يكون المنطاد الصيني بمثابة رسالة ردع للولايات المتحدة الأمريكية " رسالة عكننة على أراضيها" متابعاً: "ما تصنعوه في تايوان يمكن الرد عليه بسهولة وبأبسط الوسائل دون وجود صواريخ بالستية عابرة للقارات وغيرها"، منوها ، أن المنطاد مكث ثلاثة أيام في الأجواء الامريكية، وكان من الصعب تفجيره كونه من المحتمل أن يحوي في داخله مواد إشعاعية تؤثر على السكان المحليين أو حركة الطيران.

نصر سالم المنطاد الصيني الرئيس الأمريكي جو بايدن لطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل.. إيطاليا تدق ناقوس الخطر بسبب هجوم إلكتروني كبير حول العالم

ترشيحاتنا

شعبة الذهب: أنصح الشباب المقبلين على الزواج بشراء الشبكة في الوقت الحالي

محدودة.. رئيس جامعة بني سويف: نسعى لإنهاء قوائم الإنتظار

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 3 ملايين زائر حتى يومه قبل الأخير

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد

معارك عنيفة.. بيان مقلق من زيلينسكي حول الوضع في أوكرانيا

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب التقلبات الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الافراج عنها ..5 صور لـ مودة الادهم وضعتها فى مأزق

بحضور الزعيم ..صور نادرة من فرح أحمد زكي وهالة فؤاد

الكيلو بـ 712 جنيها.. الاسبراجوس بعد تصدره التريند: منقوش على معابد الفراعنة

السعال والبرد الأبرز.. الثوم يعالج 5 أمراض وهذه فوائد تناول فص يوميا

فيديو

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

خسر 55 دولارا خلال يوم واحد عالميا.. ماذا يحدث في سعر الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ