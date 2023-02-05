اللواء نصر سالم عن أزمة المنطاد الصيني: رسالة ردع للولايات المتحدة

تحدث اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ، عن أزمة المنطاد الصيني الذي أسقط على ولاية كارولينا بقرار من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مشيرا إلى أن الحقائق الخاصة بالمنطاد وإعلانها أمر مرهون برغبة السلطات الأمريكية، موضحا أن المنطاد أو البالون به غاز أقل كثافة من الهواء وبوسعه التحرك لمسافات طويلة جدًا، تقدر المسافة بنحو 10 آلاف كيلو متر بين كلاً من الدولتين.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن هناك ثلاثة احتمالات للهدف من إطلاق المنطاد الصيني؛ الأول يتعلق بكونه مخصص بالأرصاد الجوية الصينية المحلية ولكنه ضل طريقه وذهب للولايات المتحدة، وهو احتمال ضعيف جداً، أما الاحتمال.

وتابع :" الاحتمال الثاني يتعلق بأن يكون مخصص للحصول على المعلومات والهدف منه الدخول للأراضي الأمريكية للحصول على معلومات عسكرية أو بخصوص الطقس أو الطبوغرافيا أو أهداف سيبرانية، إذ يقوم بنقل المعلومات عبر أجهزة إرسال بداخله وتتولى الأقمار الصناعية إيصال المعلومات بكل سهولة لأي مكان في الكرة الأرضية".

رسالة ردع للولايات المتحدة

وأشار سالم إلى أن الاحتمال الثالث يتمثل بأن يكون المنطاد الصيني بمثابة رسالة ردع للولايات المتحدة الأمريكية " رسالة عكننة على أراضيها" متابعاً: "ما تصنعوه في تايوان يمكن الرد عليه بسهولة وبأبسط الوسائل دون وجود صواريخ بالستية عابرة للقارات وغيرها"، منوها ، أن المنطاد مكث ثلاثة أيام في الأجواء الامريكية، وكان من الصعب تفجيره كونه من المحتمل أن يحوي في داخله مواد إشعاعية تؤثر على السكان المحليين أو حركة الطيران.