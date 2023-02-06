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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديدة من لكزس "RZ 450e" رياضية بقدرات كهربائية |صور

السيارة لكزس RZ
السيارة لكزس RZ 450e

تواصل شركة لكزس من تواجدها داخل السوق العالمي، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر "RZ 450e"، حيث تعتمد تلك النسخة على اطلالة خارجية انيقة، إلى جانب حزمة عالية الاداء من التجهيزات، بالاضافة إلى قدرات العمل بالطاقة الكهربائية الحديثة.

 السيارة لكزس RZ 450e

جديدة من لكزس "RZ 450e" رياضية بقدرات كهربائية

 السيارة لكزس RZ 450e

تعتمد السيارة لكزس RZ 450e على محرك مزدوج قوى يستطيع ضخ 317 حصانا، مع بطارية 71.4 كيلو واط في الساعة، تتمكن من قطع مسافة تقدرها 220 ميل اي مايعادل 354 كيلومتر للشحنة الواحدة كاملة، ومع القدرات الفنية للسيارة يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5 ثواني.

 السيارة لكزس RZ 450e

وتضم السيارة لكزس RZ 450e العديد من التجهيزات منها، نظام صوتي طراز مارك ليفينسون مكون من 13 مكبر، بالاضافة إلى خاصية المساعدة على الاصطفاف، مع مستشعرات ركن وكاميرا خلفية وأمامية، إلى جانب فتحة سقف زجاجية بانوراما.

 السيارة لكزس RZ 450e

وتحتوي الطرازات عالية التجهيز على تنجيد Ultrasuede المميز، بالاضافة إلى بعض الترقيات الخاصة بمقصورة القيادة مثل مقاعد تعمل كهربائيًا مدعومة بخاصية التدفئة، واضاءة داخلية محيطة، بينما ترتكز على جنوط رياضية المظهر تاتي بقياس 20 بوصة.

 السيارة لكزس RZ 450e

وتضم السيارة لكزس RZ 450e شاحن لاسلكي للهواتف، مع نظام التحكم المناخي ثنائي المنطقة، وشاشة قياسها 14 بوصة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى تصميم خارجي انيق باطلالة رياضية من فئة الكروس اوفر الفاخرة، إلى جانب تمتها بمقدمة حادة، ومصابيح عدوانية المظهر، وطلاء لامع.

 السيارة لكزس RZ 450e
لكزس RZ 450E قدرات كهربائية السيارة لكزس RZ 450E فئة الكروس اوفر

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