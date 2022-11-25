لكزس RX بتعديلات رياضية مميزة.. صور

استطاعت شركة لكزس الياباني أن تحتل مكانة قوةي داخل الاسواق العالمية والعربية للسيارات، نسبة إلى الطرازات المتعددة التي تقدمها، سواء من فئة السيدان الرياضية، أو عائلة الكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الـ SUV المميزة.

وتعتبر السيارة لكزس RX واحدة من الاصدارات الشهيرة التي تنتمي للفئة الرياضية، ويبدو أن شركة TRD ارادت ان تبهر محبي تلك النسخة، بعد أن اضافت العديد من الترقيات واللمسات الخاصة لهذه السيارة، لتظهر لكزس RX بثوب جديد.

تعديلات مميزة للسيارة لكزس RX

تعديلات مميزة للسيارة لكزس RX من TRD

وتقدم السيارة لكزس RX بمحرك قوي يستطيع ضخ 367 حصانًا، و 406 رطل/قدم اي مايعادل 406 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر التسارع عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

تعديلات مميزة للسيارة لكزس RX

وحصلت السيارة لكزس RX على حزمة من التعديلات المميزة من TRD، حيث تمتعت بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، تراوحت قياستها بين 20 و 21 بوصة مع اطارات ميشلان بايلوت سبورت 4 SUV، بالاضافة إلى ناشر امامي باطلالة رياضية عبر مشتتات الهواء، مع علب مكابح باللون الاحمر والتي تظهر خلف الاضلاع الخاصة بالجنوط.

تعديلات مميزة للسيارة لكزس RX

وتمتعت واجهة السيارة لكزس RX بشبكة أمامية كبيرة الحجم باللون الاسود اللامع، مع المصابيح الامامية ذات المظهر الحاد، والتي تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى اعتمادها على منظومة عادم ثنائية الاداء تتكون من 4 مخارج، وناشر خلفي يعزز من الحركة الديناميكية للسيارة.