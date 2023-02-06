دعاء سورة قل هو الله أحد.. ردده ولن يعرف الفقر والنكد عنوانك

تنبع أهمية دعاء سورة قل هو الله أحد من عظم هذه السورة ، وهي سورة الإخلاص واحدة من قصار السور بالقرآن الكريم ، والتي تقع في الجزء الثلاثون والأخير من كتاب الله تبارك وتعالى، وعدد آياتها 4 آيات، وهي سورة التوحيد الخالص والعبادة الكاملة وملخص العقيدة الإسلامية والجامعة لكافة الأديان والشرائع السماوية، وقد قيل في شأنها أنها تعدل أجر قراءة ثلث القرآن الكريم، ورغم أن سورة قل هو الله أحد أو بصيغة أخرى سورة الإخلاص من السور القرآنية المعروفة بل والمحفوظة من قبل الجميع إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأسرار الخفية عنها ومن بينها دعاء سورة قل هو الله أحد والذي قد لا يعرفه الكثير من الناس فيما أنه حان وقته الآن في ليلة نصف رجب والتي لم يتبق منها سوى ساعات قليلة .

دعاء سورة قل هو الله أحد

ورد عن دعاء سورة قل هو الله أحد ، فيما جاء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّ الدعاء بأسماء الله -سبحانه وتعالى- الواردة في سورة الإخلاص مدعاةٌ لإجابة الله -تعالى- للدعاء، ومن ذلك ما رواه بريدة الأسلميّ -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه سمع رجلًا يقول: (اللهم إني أسألُك بأني أشهدُ أنك أنت اللهُ لا إلَه إلا أنتَ الأحدُ الصمدُ الذي لم يلدْ ولم يولدْ ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ، قال: فقال والذي نفسي بيدِه لقد سألَ اللهَ باسمِه الأعظمِ الذي إذا دُعيَ به أجابَ وإذا سُئِلَ به أعطى).

ومن صيغ دعاء سورة قل هو الله أحد ما يلي:

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

"اللهم إني أسألُك بأني أشهدُ أنك أنت اللهُ لا إلَه إلا أنتَ الأحدُ الصمدُ الذي لم يلدْ ولم يولدْ ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ أن تغنيني من فضلك، وترزقني من واسع كرمك".

"اللهم إني أسألُك بأني أشهدُ أنك أنت اللهُ لا إلَه إلا أنتَ الأحدُ الصمدُ الذي لم يلدْ ولم يولدْ ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ أن تغفر لي وترحمني وتسترني وتجبرني".

"اللهم إني أسألُك بأني أشهدُ أنك أنت اللهُ لا إلَه إلا أنتَ الأحدُ الصمدُ الذي لم يلدْ ولم يولدْ ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، وجلاء همّي وحزني".

﻿ دعاء ليلة النصف من رجب

1- «اللهُمّ اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلَّها، اللهم أنعشني واجبُرني واهدِني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنّه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيِّئها إلا أنت»، فقد رُوي عن أبي أمامة الباهلي: «اللهُمّ اغفِر لي ذنوبي و خطايايَ كلَّها، اللهم أَنعِشْني واجبُرْني، واهدِني لصالحِ الأعمالِ والأخلاقِ؛ فإنّه لا يهدي لصالحها ولا يصرفُ سيِّئَها إلا أنت».

2- «اللهم إنّي أعوذ بك من الكُفر، والفقر، وعذاب القبر»، حيث رُوِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يقولُ: اللهمَّ إنّي أعوذُ بك من الكفرِ، والفقرِ، وعذابِ القبرِ».

3- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

4. «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئًا».

5. اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

6. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم.

7. اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

8. الّلهم أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني و أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت "من قالها موقنًا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنّة.

9. رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلّى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولآ، "من قالها حين يُصبح وحين يُمسى كان حقًّا على الله أن يرضيه يوم القيامة".

10. الّلهم اجعل خيرَ عُمري آخرهُ، وخيرَ عملي خواتِمهُ، واجعل خيرَ أيّامي يومَ ألقاكَ.

11. الّلهم اغفر لي ذنوبي وخَطايايَ كُلَّها، الّلهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمالِ والأخلاق، إنّه لا يهدي لصالحها ولا يصرفُ سيّئها إلّا أنت.

12. يا حيّ يا قيّوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلّه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، "ثلاث مرّات".

13. بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمهُ شيء في الأرض ولا في السَّماء وهو السّميع العليم، "ثلاث مرّات"، "من قالها لم يَضرّه من الله شيء".

14. الّلهم عالم الغيب والشّهادة، فاطر السّماوات والأرض، ربّ كلّ شئ ومليكه، أشهد أن لا إله إلّا أنت، أعوذ بك من شرّ نفسي، ومن شرّ الشّيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا، أو أجرّه إلى مسلم.

15. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ، "ثلاث مرات".

16. الّلهم ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشّكر.

17. اللهمّ إنّي أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيّبًا، وعملًا متقبّلًا "، الّلهم أعنِّي على ذكركَ وشُكركَ وحُسن عبادتك. اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ .

18. الّلهم عافني في بدني، الّلهم عافني في سمعي، الّلهم عافني في بصري، لا إله إلّا أنت، الّلهم إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، "ثلاث مرّات".

19. اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكُـفر، وَالفَـقْر، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْر، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ، "ثلاث مرّات".

20. حسبي الله لا إله إلّا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، "سبع مرّات"، "من قالها كفاه الله ما أهمّه من أمر الدّنيا والآخرة.

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