الرئيس الجزائري يجدد التزام بلاده بمساعدة المؤسسات الناشئة

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة، بهدف تطويرها، وتوفير بيئة ملائمة تساهم في بعث الاقتصاد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم، مع أعضاء الحكومة، والذي تم تخصيصه لبحث أوضاع قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نظام التدريب الجامعي وتحديثه والطاقة الكهرونووية.

وثمن الرئيس الجزائري التقدم المحقق على مستوى هذا القطاع، الذي يشهد استقطاب الكفاءات الشبابية ويساهم في خلق فرص عمل وتحقيق الثروة، فضلا عن دور منظومة التعليم العالي في تحفيز الطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة.



وحول إدراج الطاقة الكهرونووية (الطاقة التي تنطلق أثناء انشطار أو اندماج الذرة) في الجزائر، أمر تبون بتوجيه الاستثمار في هذه الطاقة نحو الاستخدام الطبي، لاسيما العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، وكل الأمراض الأخرى، التي تتطلب هذه التقنية.



كما وجه الرئيس الجزائري بتكثيف الأبحاث العلمية المشتركة مع أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة للرفع من قدرة تخزين الطاقة الشمسية، وفق برنامج منسق بين وزارتي الطاقة والتعليم العالي تكون أهدافه محددة بدقة، وفتح المجال للجامعات الخاصة وفق معايير ومقاييس عالمية بما فيها المنشآت، مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها.

