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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمني يهنئ زوجته بعيد ميلادها عبر إنستجرام

كريم فهمي
كريم فهمي

هنأ الفنان كريم فهمي زوجته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر فهمي عدة صور له رفقة زوجته، وكتب: "ياللي نجاحي عندك أهم من نجاحك ، ياللي بتحبيني أكتر من نفسك ، ياللي بتستحمليني وأنا شخصية بشعة وقت الشغل ، وقت ما بكتب مسلسل أو فيلم وقت ما بصور، وقت مانا مستني النتيجه يعني معظم الوقت محدش يستحملني غيرك.. توكسيك بقي هتقولي إيه".

وأكمل"الحقيقة أي نجاح ليا ده نجاحك إنتي قبل ما يكون نجاحي ، ربنا يخليكي ليا كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي ".

ويذكر أنه يحتفل الفنان كريم فهمي، اليوم الإثنين، بتوقيع روايته الأولى والتي تحمل اسم "مملكة الموت" وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا بمنصة التوقيع بالساحة الخارجية أمام صالة ٢ بمعرض الكتاب.

وشارك الفنان كريم فهمي، جمهوره صورة لروايته الجديدة التي تحمل اسم “مملكة الموت” وذلك من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

كتب كريم فهمي: "صورة من معرض الكتاب ، اول رواية ليا ، تجربة جديدة ، رواية مملكة الموت ( روايه مصورة ) كأنك بتتفرج علي فيلم ، يا رب تعجبكوا .. #أحدث_إصدارات_الدار_المصرية_اللبنانية .. مملكة الموت .. أول رواية كوميكس للفنان كريم فهمي".

 

وتابع قائلاً: “دائمًا ما تكون هذه هي البداية، عندما يكون الهدف هو القوة والسيطرة تجد قوتين متكافئتين تتصارعان عليهما، ومع كل محاولاتهما في القضاء على بعضهما البعض، فإن أول من يتأثر بهذا الصراع مَن ليس لهم أية مكاسب أو منافع في هذه المعركة ... حتى بعد انتهائها، فعلى مر العصور دائمًا ما يدفع الضعيف ثمن رغبات القوي، لكن في مملكة الموت … البداية لا تكون مثل هذه البدايات! «اللي ليك جايلك.. كله متشال ومكتوب» «لو خانك الشخص مرة فده ذنبه، ولو خانك مرتين فده ذنبك إنت» «ياللي إنت صابر عالوجع.. اصبر كمان خليك جدع”.

 

 أضاف كريم فهمي: “تقدر تشتري الرواية بخصم خاص من معرض القاهرة الدولي للكتاب لدورته 54 بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس من 25 يناير 2023 حتى 6 فبراير 2023 يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً والخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً .. موقعنا داخل المعرض صالة 1 رقم B17 جناح الدار المصرية اللبنانية”.

كريم فهمي إطلالات زوجة كريم فهمي

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