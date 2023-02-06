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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلق في ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية

كورتوا
كورتوا

كشفت تقارير صحفية، اليوم، الإثنين، آخر تطورات حالة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حيث أكدت أن هناك قلق دخل الميرنجي، بسبب إصابة اللاعب وغيابه عن نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الأهلي.

ووفقا لشبكة “relevo” يبدو أن تيبو كورتوا لن يُسافر مع بعثة الفريق إلى المغرب.

وتابعت التقارير، أن المشاعر داخل ريال مدريد فيما يخص إصابة كورتوا سيئة للغاية.

وأضافت: “كل شيء يشير إلى أن كورتوا لن يسافر لكأس العالم للأندية ولن يستطيع حتى المشاركة في النهائي في حال تأهل ريال مدريد”.

الأهلي يصطدم بريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0، مساء السبت الماضي، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي، ليصطدم بريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

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