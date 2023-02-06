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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. ديانا هشام تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ديانا هشام
ديانا هشام

شاركت الفنانة ديانا هشام متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ديانا في الصور بإطلالة شتوية متميزة مرتدية جاكت وبنطلون كحلي، ومعتمدة علي نضارة وجهها بدون مكياج وإنسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

يذكر أن كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، عن مرورها بأزمة نفسية بعد زيادة وزنها في إحدى الفترات.

وقالت ديانا هشام خلال لقائها في برنامج "البوكس": "وزني زاد في الفترة الأخيرة بسبب استخدامي بعض الأدوية، ومررت بحالة من التعب والإرهاق".

وتابعت: "حالتي النفسية تأثرت بزيادة وزني، وتعرضت للكثير من التنمر، وكانت النتيجة أزمة ثقة بالنفس وهذا سبب قيامي بحذف الكثير من صوري".

إطلالات ديانا هشام الفنانة ديانا هشام الفنانة الشابة ديانا هشام

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