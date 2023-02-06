الأهلي في المونديال| برنامج تدريبي متنوع للاعبي الفريق

حدد الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، بعض التدريبات البدنية والاستشفائية للاعبين في بداية المران الجماعي الذي يقام ظهر اليوم على ملعب الجامعة المغربية.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على الحفاظ على المعدل البدني للاعبين وتجنب الإرهاق والإصابات بسبب رحلة الفريق من طنجة إلى الرباط أمس والتي استغرقت أكثر من ٤ ساعات مساء أمس.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس بدون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.