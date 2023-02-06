غدا .. إجراء من كولر قبل مباراة الأهلي وريال مدريد بمونديال الأندية

يحضر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، مؤتمرا صحفيا في الواحدة إلا ربع ظهرا (بتوقيت القاهرة)، غدا الثلاثاء بملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

ويتحدث المدير الفني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المتابعة للبطولة عن مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقرر لها الأربعاء وذلك وفقا للقواعد المنظمة للبطولة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بدون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.