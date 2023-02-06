موعد الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في الخامسة (بتوقيت القاهرة) من مساء غد الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بستاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ويحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، والطاقم الإداري للبعثة الذي يضم سمير عدلي المدير الإداري وجمال جبر مدير الإعلام، وعلاء صلاح المنسق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

ويحضر الاجتماع أيضا الطاقم الإداري والفني لفريق ريال مدريد الإسباني ومسؤولو اللجنة المنظمة فيفا وطاقم تحكيم المباراة.

وتعرض اللجنة المنظمة على وفد الناديين كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بمباراة نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

استأنف الفريق تدريباته أمس بدون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.